Mobiliteitsbudget brengt leasingsector op een keerpunt: 'Wij zijn meer dan een fiscaal voordeel'

Het debat over de salariswagens woedt in alle hevigheid. Nu het mobiliteitsbudget er is, hebben werkgevers een alternatief om hun mensen fiscaal voordelige verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden. Voor de werknemers is het ook een kans om te ontsnappen aan de files. Dat heeft gevolgen voor de leasingsector, die het gros van de salariswagens levert.

fleet © Getty