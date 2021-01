Het aandeel van farmabedrijf Mithra gaat woensdagmorgen op de beurs fors lager na berichten over een huiszoeking bij topman François Fornieri. Uiteindelijk bleek het niet om een huiszoeking maar om een onderzoek te gaan.

Fançois Fornieri wordt volgens De Tijd genoemd in vier zaken die in handen zijn van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, de federale gerechtelijke politie en de Luikse onderzoeksrechter Frédéric Frenay.

Volgens de krant onderzoeken ze onder meer de rol van Fornieri als voormalig voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van de omstreden Luikse intercommunale Nethys. Het comité valideerde 15 miljoen euro aan ontslagvergoedingen voor de toplui Stéphane Moreau, Pol Heyse en Bénédicte Bayer, klinkt het.

Woensdagmorgen sprak De Tijd over een huiszoeking bij Fornieri, maar in een persbericht ontkennen de advocaten van Fornieri de berichten over een huiszoeking. De oprichter van Mithra zou enkel zijn verhoord in het kader van de Nethys-zaak, klinkt het. Dat zou ook het geval zijn voor andere voormalige bestuurders bij de intercommunale. De verhoren kaderen in het normale verloop van het onderzoek, klinkt het nog. Fornieri werkt mee aan het onderzoek.

Beleggers reageren geschrokken en stuurden het aandeel woensdag tot 14 procent lager. Rond de middag noteert het aandeel nog ruim 9 procent in de min.

