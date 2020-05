Het Waalse farmabedrijf Mithra, dat gespecialiseerd is in gezondheidszorg voor vrouwen, gaat een onderzoeksprogramma opstarten rond een mogelijk positief effect van het vrouwelijk zwangerschapshormoon estetrol in de behandeling van covid-19.

Mithra start het onderzoek naar de hormoonbehandeling op, omdat het bedrijf vastgesteld heeft dat meer mannen dan vrouwen getroffen worden door het coronavirus, dat ze er zieker van worden en dat de mortaliteit bij mannen hoger ligt.

Estetrol (E4) is een oestrogeen dat geproduceerd wordt door de lever van een menselijke foetus, en in vrij grote dosissen terechtkomt in het bloed van de moeder tijdens de zwangerschap.

Het verschil tussen de geslachten bij een infectie van covid-19 zou verklaard worden door biologische verschillen in het immuunsysteem. Zo zouden oestrogenen een beschermend effect hebben door de werking van de proteïne ACE2 te beperken. En net die proteïne dient als toegangspoort voor bepaalde coronavirussen naar het menselijk lichaam. '

'Het zou heel interessant zijn om ons te verdiepen in het effect van oestrogenen, in het bijzonder estetrol, op de immuunrespons van patiënten met covid-19', zegt professor intensieve zorgen aan de ULB en arts op de intensieve zorgen in het Erasmusziekenhuis in Brussel Jean-Louis Vincent in een persbericht.

'Er zijn momenteel studies aan de gang in twee Amerikaanse ziekenhuizen om te zien of de hormonen een impact kunnen hebben op de ziekte, in het bijzonder bij mannen', zegt Mitchell Creinin, professor gynaecologie aan de universiteit UC Davis in Californië. 'Gezien het activiteitenprofiel van Estretrol, dat zich onderscheidt van klassieke oestrogenen, zou het interessant zijn om de reactie ervan op covid-19 te onderzoeken en om de impact ervan op de bloedvaten van geïnfecteerde patiënten te evalueren. Zeker omdat het virus beroertes veroorzaakt bij jonge patiënten', klinkt het.

Volgens professor Jean-Michel Froidart, secretaris van de Académie royale de Médecine de Belgique, klopt het inderdaad dat mannen en vrouwen anders reageren op virale luchtwegeninfecties. Veranderingen van het oestrogeenniveau bij vrouwen tijdens de puberteit, de zwangerschap of de menopauze worden gelinkt aan veranderingen in het immuunsysteem, zegt hij.

'In België merken we dat het sterftecijfer bij vrouwen onder de 74 jaar lager ligt dan bij mannen. Dit gunstig effect van het geslacht verdwijnt in de leeftijdsgroep 75-84, om vanaf 85 jaar weer terug te keren', aldus Froidart. 'Dat komt overeen met de hypothese van de beschermende rol van oestrogenen bij vrouwen tijdens hun hormonale cyclus en zelfs tot 15 à 20 jaar na de natuurlijke menopauze', verduidelijkt hij.

Het protocol van het onderzoeksprogramma van Mithra wordt momenteel ontwikkeld, in overleg met verschillende internationale experts in het onderzoek naar covid-19. De fase 2-studie zou eind dit jaar uitgevoerd worden op personen die besmet zijn met het virus.

Het nieuws over het onderzoek werd positief ontvangen door beleggers. Het Mithra-aandeel won rond 10.00 uur 6 procent, tot 22 euro.

