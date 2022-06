De oprichter en voormalige CEO van farmabedrijf Mithra, de Luikse zakenman François Fornieri, legt nu ook de functie van niet-uitvoerend bestuurder neer bij Mithra. Dat meldt het bedrijf maandagochtend voorbeurs.

Fornieri is de oprichter en grootaandeelhouder van Mithra. In februari vorig jaar zette hij een stap terug als CEO omdat er een gerechtelijk onderzoek geopend was naar mogelijke betrokkenheid van Fornieri in de zaak rond de Luikse intercommunale Nethys. 'Het voorbije jaar heb ik nauw samengewerkt met de CEO en bestuurders om alle mijn kennis over te dragen van het bedrijf dat ik 22 jaar lang geleid heb', aldus Fornieri. 'De tijd is voor mij gekomen om mijn energie en expertise als ondernemer te besteden aan andere professionele projecten.'

In een apart persbericht kondigt Mithra maandagochtend ook aan 20 miljoen euro te willen ophalen met een private plaatsing bij bepaalde professionele en institutionele beleggers. De handel in het aandeel Mithra op de beurs van Brussel wordt opgeschort tot het bedrijf meer details vrijgeeft over de kapitaalverhoging.

Mithra heeft ook van bestaande aandeelhouders, onder wie Marc Coucke (Alychlo), Bart Versluys (Scorpiaux), Glenernie Capital, Prof. Foidart, Noshaq, SRIW en Stijn Van Rompay, al toezeggingen voor extra kapitaal ten belope van 21,9 miljoen euro, zo benadrukt het farmabedrijf.

