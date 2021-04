Het Luikse farmabedrijf Mithra is klaar om coronavaccins te verpakken van verschillende grote merken. Dat heeft de directie dinsdag gezegd tijdens een bezoek van de Waalse minister van Gezondheid Christie Morreale (PS). Elk jaar zouden 10 tot 25 miljoen dosissen verpakt kunnen worden op de site van Mithra in Flémalle.

Een van de productielijnen van Mithra is bovendien meteen beschikbaar voor de Belgische staat op de ontwikkelings- en productiesite van Mithra, klinkt het dinsdag.

Het bedrijf gaat geen vaccins produceren, maar wil wel deel uitmaken van het productie- en distributieproces met zijn hypermoderne flexibele verpakkingslijn, die flacons, spuiten en patronen kan produceren. 'Er is op Europees niveau een tekort aan verpakkingscapaciteit', zegt verantwoordelijke voor externe relaties Jean-Manuel Fontaine. 'Bedrijven zullen met grote volumes vaccins naar ons komen en wij zullen ter plaatse de producten inpakken. Dat is een echte etappe in het fabricatieproces. Het gaat om een steriel vulproces waarvoor een specifieke kennis vereist is.'

Er werden al contacten gelegd met verschillende grote spelers, maar tot nu toe werden er nog geen contracten afgesloten, aldus interim-CEO Léon Van Rompay. Elk jaar kunnen op de site 10 tot 25 miljoen dosissen verpakt worden, afhankelijk van welk vaccin gekozen wordt, voegt Fontaine toe. Mithra hoopt binnenkort de eerste vaccins te ontvangen, om vanaf mei met de productie te beginnen.

'Men is op zoek naar oplossingen om de vaccinatie te versnellen en is vragende partij voor productiesites die snel operationeel kunnen zijn. Dat is het geval bij Mithra, dat een dienst aanbiedt om de producten in flacons te steken. Dat is een opportuniteit die gegrepen moet worden', zei minister Morréale tijdens haar bezoek. Vier Waalse bedrijven zijn voorlopig betrokken bij de productie van coronavaccins.

