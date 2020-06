Mithra heeft 65 miljoen euro opgehaald bij grote beleggers.

Dat meldt het Luikse farmabedrijf. Het plaatste ruim 3,42 miljoen nieuwe aandelen (8,74 procent van de uitstaande aandelen) aan een prijs van 19 euro per aandeel.

Het opgehaalde geld is bedoeld om de nieuwe anticonceptiepil Estelle te commercialiseren en de verdere ontwikkeling van Donesta, een middel tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze, te financieren. 'We zijn heel tevreden dat we deze transactie afgerond hebben met een overtekend boek', zegt CEO François Fornieri. Zelf mikte Mithra op 55 miljoen euro aan vers kapitaal.

Op de Brusselse beurs werd de notering van Mithra in de loop van de handelssessie wegens de private plaatsing geschorst. Topman François Fornieri, Marc Coucke en de Waalse overheid zegden al 20 miljoen euro toe, zo raakte al bekend. Op het moment van de schorsing noteerde Mithra met een verlies van 0,70 procent op 21,35 euro.

