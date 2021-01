De raad van bestuur van Mithra heeft donderdagavond financieel directeur Christophe Maréchal als interim-CEO benoemd nadat oprichter en CEO François Fornieri werd aangehouden. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

De raad van bestuur van het beursgenoteerde bedrijf Mithra meldt in een persbericht akte genomen te hebben van de aanhouding van CEO Fornieri in een onderzoek naar zijn rol als voormalig voorzitter van het vergoedingscomité van de Luikse intercommunale Nethys.

De CEO van Mithra was de afgelopen dagen verhoord voor zijn rol als voormalig voorzitter van het vergoedingscomité van de Luikse intercommunale Nethys. Fornieri wordt beschuldigd van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen. Zelf zegt hij volgens zijn advocaten steeds gehandeld te hebben in overeenstemming met de wet.

De Luikse zakenman, die door zijn opmerkelijke successen ook wel de Waalse Marc Coucke wordt genoemd, moet volgende week dinsdag voor de raadkamer verschijnen.

Mithra benadrukt dat de aanhouding van Fornieri niets met het bedrijf te maken heeft, en dat de raad van bestuur 'in lijn met de interne governance-code' de taak van CEO ad interim toegewezen heeft aan financieel directeur Christophe Maréchal. Maréchal beschikt over alle ervaring om het leiderschap tijdelijk op zich te nemen, luidt het.

De raad van bestuur zal de zaken van nabij opvolgen en zegt ervan overtuigd te zijn dat de operationele activiteiten van het bedrijf optimaal voort kunnen draaien.

Vrijdagmorgen raakte nog bekend dat in het dossier Nethys voormalig topman Stéphane Moreau werd opgepakt. Hij wordt intussen verhoord, meldt Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik.

