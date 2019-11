De directie van telecomoperator Proximus heeft het sociaal plan na maandenlange onderhandelingen met de vakbonden afgerond, meldt De Tijd.

Begin dit jaar maakte Proximus een herstructureringsplan bekend, waarbij 1900 banen op de tocht kwamen te staan. In de maanden daarna volgde daarover sociaal overleg tussen bonden en directie, begeleid door twee sociaal bemiddelaars. Dat sociaal plan is nu afgerond, schrijft De Tijd.

Volgens de directie was het van cruciaal belang om de reorganisatie nog dit jaar af te ronden om de kosten nog in het boekjaar 2019 af te schrijven, wat niet naar de zin is van de vakbonden.

Voor de werknemers komt er een vrijwillig vertrekplan met een vertrekpremie van bruto 1.500 euro per anciënniteitsjaar vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Bij een teveel aan vrijwillige vertrekkers krijgen werknemers met de langste anciënniteit voorrang. Bij te weinig vrijwilligers komen testen die de beste kandidaten bevestigen in hun job en wordt de rest gedwongen ontslagen, aldus de krant.

De directie gaat ervan uit dat het aantal gedwongen ontslagen dankzij het vertrekplan wordt beperkt tot 250. De bonden beschouwen dat naar verluidt als 'te optimistisch' en houden er rekening mee dat het aantal gedwongen ontslagen kan oplopen tot 500.

Voorts wordt de ziekteregeling aangepast en gaan er negen Proximus-winkels dicht.