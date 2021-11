De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft dinsdag beslist om het deskundigenonderzoek dat de minderheidsaandeelhouders van Nyrstar hadden aangevraagd in hun strijd tegen meerderheidsaandeelhouder Trafigura, stop te zetten. Maar de minderheidsaandeelhouders willen in beroep gaan, zegt hun spreekbuis Kris Vansanten.

De ondernemer vecht al jaren tegen de overdacht van bijna alle activiteiten van de zinkgroep Nyrstar aan grondstoffenreus Trafigura. Het beursgenoteerde Nyrstar bezit na een omstreden 'onteigening' van enkele jaren geleden nog slechts een belang van 2 procent in de zinksmeltactiviteiten.

Vorig jaar verkregen de minderheidsaandeelhouders dat een groep onafhankelijke deskundigen werd aangeduid om die overdracht te onderzoeken. Maar Trafigura vocht dat aan en de rechter in Antwerpen heeft nu beslist om dat deskundigenonderzoek stop te zetten. Aan de basis ligt een technische kwestie (drempels in het kapitaal van Nyrstar, red.), maar volgens Vansanten werd wel aan die drempels voldaan.

Hij merkt nog op dat over de grond van de zaak nog altijd niets is gezegd. 'Dit is slechts een veldslag in een procedureoorlog die men voert om zich niet te moeten verantwoorden omtrent de steeds sterkere bewijzen van onregelmatigheden. Denken we maar aan de vervalste grafieken en het sluiten van een overeenkomst waarbij Nyrstar, haar bestuurders en hun adviseurs eigenlijk worden omgekocht door Trafigura. Ook is het jammer dat de aanwijzingen van strafbare feiten in hoofde van het topmanagement van Trafigura nog niet beoordeeld konden worden. Nieuwe acties zijn dan ook noodzakelijk om hen ter verantwoording te roepen', klinkt het.

De minderheidsaandeelhouders zijn er naar eigen zeggen meer dan ooit van overtuigd dat de waarheid finaal zal boven komen: 'We zullen niet toelaten dat een moordenaar met een glimlach buiten wandelt louter op basis van procedureargumenten.'

