Er waren in juli minder werklozen in Vlaanderen dan een jaar eerder. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB telde 198.374 werkzoekenden zonder werk, 13,4 procent minder dan in juli 2020.

Tegenover juni is er wel een stijging met 10.677 werkzoekenden, maar die trend ziet de VDAB elk jaar door de instroom van schoolverlaters. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zegt dat extra aandacht moet gaan naar die jongeren.

De daling van het aantal werkzoekenden toont zich het sterkst bij de werkzoekenden die minder dan een jaar op zoek zijn naar werk (-25 %), bij de langdurig werkzoekenden stagneren de cijfers.

De daling van het aantal werkzoekenden is te zien in alle Vlaamse provincies. In Brussel is de toestand minder rooskleurig. Cijfers van de Brusselse tegenhanger van de VDAB, Actiris, gaven aan dat de werkloosheid in de hoofdstad in juli nog verder gestegen is tegenover vorig jaar.

Wallonië

Voor de vijfde maand op rij is ook een daling vastgesteld van de werkloosheid in Wallonië. Eind juli telde Wallonië 207.540 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 11.918 of 5,4 procent minder dan in juli 2020. Dat meldt de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem dinsdag. De werkloosheidsgraad in het zuiden van het land daalt daarmee tot 12,9 procent van de actieve bevolking, tegenover 13,7 procent in juli 2020 en 13,2 procent in juli 2019.

Er waren in juli minder niet-werkende werkzoekenden in alle leeftijdsgroepen, maar dan voornamelijk bij de jongeren: -9,4 procent bij de mensen jonger dan 25 jaar en -9,0 procent bij de mensen tussen 25 en 30 jaar.

De Forem verspreidde in juli overigens 36.035 vacatures, of 45 procent meer dan in juli 2020.

Tegenover juni is er wel een stijging met 10.677 werkzoekenden, maar die trend ziet de VDAB elk jaar door de instroom van schoolverlaters. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zegt dat extra aandacht moet gaan naar die jongeren. De daling van het aantal werkzoekenden toont zich het sterkst bij de werkzoekenden die minder dan een jaar op zoek zijn naar werk (-25 %), bij de langdurig werkzoekenden stagneren de cijfers. De daling van het aantal werkzoekenden is te zien in alle Vlaamse provincies. In Brussel is de toestand minder rooskleurig. Cijfers van de Brusselse tegenhanger van de VDAB, Actiris, gaven aan dat de werkloosheid in de hoofdstad in juli nog verder gestegen is tegenover vorig jaar. Voor de vijfde maand op rij is ook een daling vastgesteld van de werkloosheid in Wallonië. Eind juli telde Wallonië 207.540 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 11.918 of 5,4 procent minder dan in juli 2020. Dat meldt de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem dinsdag. De werkloosheidsgraad in het zuiden van het land daalt daarmee tot 12,9 procent van de actieve bevolking, tegenover 13,7 procent in juli 2020 en 13,2 procent in juli 2019. Er waren in juli minder niet-werkende werkzoekenden in alle leeftijdsgroepen, maar dan voornamelijk bij de jongeren: -9,4 procent bij de mensen jonger dan 25 jaar en -9,0 procent bij de mensen tussen 25 en 30 jaar. De Forem verspreidde in juli overigens 36.035 vacatures, of 45 procent meer dan in juli 2020.