Het Amerikaanse banenrapport van november stelt teleur, terwijl de werkloosheidsgraad in de VS licht daalt.

In de VS kwamen er in november 245.000 nieuwe banen bij. Terwijl het aantal banen bij de overheid voor de derde opeenvolgende maand afnam - afgelopen maand met 99.000 - kwamen er in diezelfde maand in de privésector 344.000 banen bij. Het banenrapport van november stelt in ieder geval teleur, want analisten hadden gerekend op een totaal van 460.000 nieuwe jobs. Het gaat om de geringste groei van arbeidsplaatsen in ruim zes maanden. In oktober kwamen er in de VS nog 610.000 banen bij.

Ondanks een teleurstellende banengroei is de werkloosheidsgraad in de VS in november gedaald tot 6,7 procent in vergelijking met 6,9 procent een maand eerder, meldt het Amerikaanse ministerie van Werk vrijdag. Analisten hadden gerekend op een daling tot 6,8 procent.

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ver verwijderd van de goede cijfers van voor de coronacrisis. Toen bedroeg de werkloosheidsgraad nog 3,5 procent.

In het voorjaar bracht de coronapandemie de Amerikaanse economie tijdelijk bijna tot stilstand. De werkloosheidsgraad lag met 14 procent tijdelijk op het hoogste niveau sinds het begin van de registratie ervan, na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien heeft de arbeidsmarkt zich herpakt, maar als gevolg van de nieuwe coronagolf staat dat herstel onder druk.

De Amerikaanse economie heeft intussen amper 12,4 miljoen van de 22,2 miljoen banen gerecupereerd die in maart en april verloren gingen. Zelfs met een coronavaccin in het vooruitzicht waarschuwen economen voor een sombere winter en dringen ze er bij het Congres op aan om extra fiscale stimuleringsmaatregelen te nemen.

