Door het uitblijven van een akkoord tussen Colruyt en Jacobs Douwe Egberts zijn niet alle producten van het koffiebedrijf beschikbaar in de rekken van de warenhuisketen. Dat bevestigt de supermarktketen.

Jaarlijks onderhandelt Colruyt met zijn leveranciers over de prijs van de producten. Dat overleg met Jacobs Douwe Egberts sleept al een tijd aan. En dat begint zichtbaar te worden in sommige winkels, bevestigt de supermarktgroep vrijdag. Colruyt wil niet ingaan op details, maar het lijkt er op dat Douwe Egberts niet wil toegeven op de prijs.

'We blijven als Colruyt Group dan ook zoeken naar een constructieve oplossing en willen ervoor blijven zorgen dat we onze laagsteprijsgarantie bij Colruyt te allen tijde kunnen waarmaken naar onze klanten toe', luidt het in een mededeling.

Colruyt wijst er op dat er nog steeds producten van Jacobs Douwe Egberts in de rekken liggen en dat nog steeds bepaalde producten worden geleverd. 'Het gaat dus om een beperkt aantal producten die tijdelijk niet meer beschikbaar zijn, wat nu inderdaad zichtbaar is in een aantal van onze winkels. Hoeveel producten er precies in de rekken liggen varieert van winkel tot winkel'.

Begin 2018 haalde Colruyt nog producten van Nestlé uit de rekken als gevolg van een conflict over prijzen. In 2017 schrapte de warenhuisketen om dezelfde reden tijdelijk producten van Pepsi Co uit het aanbod.

Volgens Stefan Van Rompaey van Retail Detail is een tijdelijke boycot van bepaalde producten 'het ultieme drukkingsmiddel van een supermarktketen' om een scherpe prijs af te dringen.

Toch hebben beide partijen belang bij een deal. 'Koffie is een heel belangrijk product. We drinken het elke dag en mensen kopen het elke week', zegt Van Rompaey in 'De Ochtend' op Radio 1. Colruyt heeft er volgens hem dus alle belang bij dat de bekende merken in de rekken liggen. Maar dat geldt ook voor de koffieproducent. 'Colruyt is als supermarktketen marktleider in België. Als merk kan je je het niet permitteren om er niet in de rekken te liggen', aldus Van Rompaey.

