Deutsche Bank heeft het voorbije jaar het beste resultaat in tien jaar tijd neergezet. Dat blijkt donderdag uit de jaarresultaten van de grootste bank van Duitsland.

Voor belastingen steeg de winst met een miljard tot 3,4 miljard euro. Netto bleef daar 2,5 miljard euro van over, of vier maal zoveel als in 2020. Deutsche Bank verdiende vooral geld met zakenbankieren.

Voor de aandeelhouders heeft de bank een divdend van 20 cent per aandeel klaar.

