Het Britse energieconcern BP heeft 2021 weer afgesloten met winst, geholpen door de opgelopen gas- en olieprijzen. De prestaties nu staan in schril contrast met die van het eerste coronajaar toen er nog een miljardenverlies in de boeken werd gezet als gevolg van de pandemie.

BP sloot het jaar af met een winst van 7,6 miljard dollar, omgerekend 6,7 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog een tekort van dik 20 miljard dollar. Volgens BP-topman Bernard Looney heeft het bedrijf zich aan zijn belofte gehouden door te 'presteren', terwijl BP ook werk maakt van verduurzaming. Looney beloofde daarbij de uitstoot van schadelijke stoffen nog sneller te verminderen. 'We versnellen de vergroening van BP', zei hij. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2050 en mogelijk eerder CO2-neutraal te zijn.

Verder kondigde BP aan om bijna 4,2 miljard dollar aan aandeelhouders uit te keren. De groepsinkomsten van het bedrijf stegen vorig jaar met 49 procent op jaarbasis tot 157,7 miljard dollar. De olieprijzen en de consumptie zijn dit jaar snel gestegen doordat de economie herstelt. Steeds meer mensen zijn ingeënt tegen het virus.

Verder zijn coronabeperkingen, onder meer op reizen, afgebouwd. Maar de capaciteit van de olie- en gasproducenten is achtergebleven. Zij kunnen nu niet goed aan de stijgende vraag voldoen.

