Een Luxemburgs bedrijf meldt - met steun uit Qatar - 2,5 miljard euro te willen investeren in de bouw van vier nieuwe gascentrales in ons land. Het bedrijf wil dat bovendien doen zonder overheidssteun.

Het bedrijf EG Luxemburg, filiaal van BTK Invest, zegt tegen 2025 vier nieuwe gascentrales te willen bouwen in ons land. Het bedrijf gaat de sites van bestaande centrales in Vilvoorde en Langerlo overnemen, met de bedoeling er telkens twee nieuwe centrales te bouwen. 'Goed voor 3.480 megawatt', aldus Marc Segers, voorzitter van EG Luxemburg.

Het gaat om een totale investering van 2,5 miljard euro, aldus het bedrijf. Met die miljarden zal ook worden geïnvesteerd in de opvang van CO2.

Volgens Segers heeft het Luxemburgse bedrijf nauwe banden met Qatar, dat de gascentrales wil gebruiken als afzetmarkt voor hun aardgas.

Nog volgens de topman is het bedrijf niet afhankelijk van het steunmechanisme dat door de regering in het leven is geroepen om de bouw van nieuwe centrales te stimuleren. 'We rekenen niet meteen op steun. Dit is het verhaal van een gasleverancier die zijn gas wil afzetten', klinkt het. Wel zal het bedrijf deelnemen aan de veiling om in aanmerking te komen voor het steunmechanisme.

Vanuit politieke hoek komen positieve reacties op het nieuws. Bij minister van Energie Marie Christine Marghem klinkt het dat dit 'uitstekend nieuws is voor de enenergietransitie, de bevoorradingszekerheid en voor de investeringen in alternatieven ter vervanging van het nucleaire'. Ook Vlaams energieminister Lydia Peeters verwelkomt de geplande investering. Als de centrales er komen, kunnen ze een belangrijk stuk van de 3,6 GW die ons land nog heeft aan nieuwe capaciteit inlossen, klinkt het.

Intussen bevestigt Global Estate Group, de huidige eigenaar van de site in Langerlo, dat er gesprekken lopen met de Luxemburgse investeerder BTK. De groep ontkent evenwel dat er een finaal akkoord is over een eventuele verkoop van de site. 'We betreuren deze eenzijdige communicatie', aldus Kathleen Dewulf van Global Estate Group.

Bij de federale energieregulator Creg was men woensdag niet op de hoogte van de investeringsplannen van EG Luxemburg. Als de aanvraag tot een vergunning er komt, zal de regulator advies geven, luidt het.