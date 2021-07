De geplande overname van verzekeraar Willis Tower Watson door zijn Britse sectorgenoot Aon, voor zo'n 30 miljard dollar, gaat niet door. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had bezwaren omdat de combinatie de concurrentie zou aantasten. Door de fusie zou de grootste verzekeringsmakelaar ter wereld zijn ontstaan.

De plannen van Aon dateren al van maart vorig jaar. Maar in juni van dit jaar tekenden de Amerikaanse autoriteiten bezwaar aan voor de rechtbank. Ze vreesden dat het samengaan van de huidige nummers twee en drie zou leiden tot hogere prijzen voor de consument en tot minder innovatie. 'Ondanks verschillende goedkeuringen wereldwijd, waaronder groen licht van de Europese Commissie, zitten we in een impasse met het Amerikaanse ministerie van Justitie', verklaarde Aon-topman Greg Case. Hij betreurt het mislukken van de operatie, en wijst op de complementariteit van beide bedrijven. 'Maar omdat er niet snel een oplossing kan worden gevonden, moeten we het project laten varen', klinkt het. Aon gaat nu een schadevergoeding van 1 miljard dollar betalen aan Willis Towers Watson. Beide verzekeraars hebben hun zetel in Londen, maar een notering op Wall Street.