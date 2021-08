Investeringsmaatschappij Hellman & Friedman wil Zooplus overnemen, een van oorsprong Duitse webwinkel voor diervoeding en -benodigdheden die ook in ons land actief is.

Hellman & Friedman biedt 390 euro per aandeel, wat 40 procent meer is dan de slotkoers van donderdag. Zooplus wordt hiermee op 2,8 miljard euro gewaardeerd.

De raad van bestuur van het bedrijf reageerde al positief op het bod. Minstens 50 procent plus één van de aandeelhouders moeten het nog goedkeuren en ook de mededingingsautoriteiten moeten nog hun zegje doen.

