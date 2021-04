Air Canada heeft een akkoord gesloten met de Canadese regering voor een steunpakket van alles samen 5,9 miljard Canadese dollar (3,94 miljard euro) om de luchtvaartmaatschappij te helpen de coronacrisis door te komen. Dat maakten beide partijen bekend.

De deal voorziet in 5,4 miljard Canadese dollar aan leningen. Daarnaast koopt de Canadese staat voor 500 miljoen dollar aandelen met een korting, goed voor een belang van zowat 6 procent, en krijgt de overheid ook bijna 14,6 miljoen warrants in handen.

In ruil voor de steun moet Air Canada klanten die door de coronapandemie niet hebben kunnen reizen, volledig terugbetalen, en vasthouden aan regionale routes.

Daarnaast mag de luchtvaartmaatschappij niet raken aan het personeel, maar moet ze wel kosten besparen door dividenden, aandelenopkoopprogramma's en de verloning van topmanagers te beperken.

Tot slot moet Air Canada doorgaan met de bestelling van 33 A220's van Airbus, die in het Canadese Quebec worden gemaakt.

De Canadese regering is ook met andere luchtvaartmaatschappijen in overleg over staatssteun, waaronder Westjet.

De deal voorziet in 5,4 miljard Canadese dollar aan leningen. Daarnaast koopt de Canadese staat voor 500 miljoen dollar aandelen met een korting, goed voor een belang van zowat 6 procent, en krijgt de overheid ook bijna 14,6 miljoen warrants in handen. In ruil voor de steun moet Air Canada klanten die door de coronapandemie niet hebben kunnen reizen, volledig terugbetalen, en vasthouden aan regionale routes. Daarnaast mag de luchtvaartmaatschappij niet raken aan het personeel, maar moet ze wel kosten besparen door dividenden, aandelenopkoopprogramma's en de verloning van topmanagers te beperken. Tot slot moet Air Canada doorgaan met de bestelling van 33 A220's van Airbus, die in het Canadese Quebec worden gemaakt. De Canadese regering is ook met andere luchtvaartmaatschappijen in overleg over staatssteun, waaronder Westjet.