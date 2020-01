Artificiële intelligentie kan pas echt doorbreken als ze minder data hoeft te vreten en verbanden kan leggen zoals de mens. Mieke De Ketelaere is er rotsvast van overtuigd dat het zo moet en kan. Bij het vermaarde onderzoekscentrum imec tekent ze mee de strategie uit voor artificiële intelligentie.

Mieke De Ketelaere omschrijft zichzelf als een extraverte nerd. "Familie en vrienden dachten ik dat sociale wetenschappen zou studeren", zegt ze. De Ketelaere is verantwoordelijk voor artificiële intelligentie (AI) bij imec, het belangrijkste onderzoekscentrum voor technologie in België. "Ik wou ingenieur worden en op de opendeurdag liep ik langs de stand van de vakgroep elektromechanica. Daar demonstreerden ze robots en machines. 'Dit wil ik ook mijn hele leven doen', dacht ik. Als student bedacht ik een systeem met zuignappen om snel een cursus te kopiëren en een douchekraan om afwisselend koud en warm te krijgen voor een betere bloedsomloop. Door aangeboren luiheid wil ik de dingen zo veel mogelijk automatiseren, maar uiteindelijk steek ik er wel meer werk in. ( glimlacht)"

...