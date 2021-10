Niet langer Apple, maar wel Microsoft is het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het aandeel Microsoft steeg vrijdag op de beurs van New York, terwijl dat van Apple terrein verloor.

Het aandeel Apple zakte met 3,9 procent tot 146,65 dollar, nadat topman Tim Cook had bekendgemaakt dat problemen in de toeleveringsketen het bedrijf zowat 6 miljard dollar aan omzet hebben gekost. De komende maanden zal de iPhone-maker bovendien last hebben van chiptekorten. De beurswaarde van Apple zakte zo tot 2.410 miljard dollar.

Microsoft koerste daarentegen hoger. Het aandeel won 1,1 procent, nadat het bedrijf eerder deze week voor de elfde keer op rij kwartaalresultaten had bekendgemaakt die analisten positief verrasten. De beurswaarde van Microsoft ging zo naar 2.460 miljard dollar.

De vorige keer dat Microsoft Apple kon onttronen, was in de eerste helft van 2020. In juni sprong Microsoft als tweede bedrijf ooit (na alweer Apple) over de grens van 2.000 miljard dolaar beurswaarde

