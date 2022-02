Goede lesinhoud gekoppeld aan slimme software verbetert het leesvermogen van kinderen. Dat blijkt uit een proefproject dat de educatieve uitgeverij Van In en het softwarebedrijf Microsoft in zes Vlaamse basisscholen hebben opgezet.

Microsoft ontwikkelde een instrument om de leesvooruitgang te meten. Dat werd geïntegreerd in Teams en het digitale lesplatform Bingel. Inhoudelijk gebruikt het instrument voor leesbevordering de taallesmethode van de uitgeverij Van In. Een demo van het gezamenlijke project is te zien op de SETT-beurs die op 23 en 24 februari in Gent plaatsvindt en waar innovatief leren centraal staat.

De leesvaardigheid van Vlaamse jongeren gaat fors achteruit. In de jongste PIRLS-studie, wat staat voor Progress in International Reading Literacy Study en die de leesvaardigheid van tienjarige leerlingen meet, viel Vlaanderen terug van de achtste naar de 32ste positie. Covid-19 met afstandsonderwijs en mondmaskerplicht heeft de dalende leesvaardigheid allicht nog verergerd.

Het pakket van Microsoft en Van In biedt leerlingen de mogelijkheid om zichzelf op te nemen bij het lezen, terwijl artificiële intelligentie voor de leerkracht het verbeteren vergemakkelijkt. Het instrument laat toe om beter te differentiëren naargelang het leesniveau van de leerling en is voorzien van een aantal specifieke hulpmiddelen voor anderstalige leerlingen of kinderen met dyslexie.

"Onze tool - Reading Progress met insluitende lezer - combineren met de taalmethode Talent van Bingel, kan een gamechanger worden voor leesbevordering in het Vlaams onderwijs", zegt Lien Deleenheer, verantwoordelijk voor onderwijs bij Microsoft.

Op maat van elk kind

Het project kreeg de steun van pedagoog Pedro De Bruyckere, die als onderzoeker zowel bij de Arteveldehogeschool als aan de Universiteit van Utrecht actief is. Hij gaf de scholen de nodige wetenschappelijke fundering bij de aanvang van het proefproject.

Winfried Mortelmans, de CEO van Van In, benadrukt dat de samenwerking leerkrachten de kans biedt om beter te differentiëren. "De technologie gecombineerd met onze content, kan leerlingen beter leren lezen. Leerkrachten kunnen nu nog meer op maat van elk kind werken."

