Michel Moortgat was amper dertig toen hij noodgedwongen het roer van het familiebedrijf moest overnemen. Ondanks de crisis en de grote consolidatiebeweging op de hyperconcurrerende markt van bieren, bleef de brouwerij groeien. In Breendonk rijpt nog altijd 'den Duvel'. 'Dat was onze beste marketingzet ooit.'

Het gesprek met Michel Moortgat vindt plaats in het hoofdkwartier van Duvel Moortgat in Breendonk, waar het magazijn langs de A12 met de bijna iconische spreuk 'Sssst, hier rijpt den Duvel' al generaties lang duizenden passanten en pendelaars doet glimlachen. "Dat was onze beste marketingzet ooit", zal Michel Moortgat me even later vertellen. "Het hangt daar al veertig jaar. Het zit in het collectieve geheugen gegrift en komt zelfs vaak voor als quizvraag."

