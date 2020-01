Orange Belgium heeft een scharnierjaar achter de rug. Voor het eerst kon het Proximus en Telenet aanvallen met een bundel van vast en mobiel internet en telefonie. CEO Michael Trabbia hoopt op nog meer klanten aan te trekken met het snellere 5G-netwerk.

Orange Belgium startte net voor de kerstvakantie een omvangrijke test met het veel snellere mobiele 5G-netwerk in Antwerpen in de industrie en de logistiek. De officiële invoer van het 5G-netwerk zit politiek muurvast. Vlaanderen en de andere regio's zijn het niet eens met het federale niveau over de verdeling van de inkomsten uit de veiling van 5G-frequenties. "Het uitstel is zeer frustrerend", zegt Michael Trabbia, de CEO van Orange Belgium. "Dat sleept al maanden aan, terwijl de operatoren en de bedrijven klaarstaan om te investeren. De kans dat de veiling in 2020 kan plaatsvinden, wordt bovendien steeds kleiner. Politici moeten niet alleen snel een akkoord vinden over de veilinginkomsten, ook over de rest van de regelgeving moeten ze snel een vergelijk vinden. Brussel en Wallonië hanteren veel strengere stralingsnormen, waardoor een goede dekking verzekeren veel moeilijker wordt."

"Consumenten zullen van het snellere 5G-netwerk profiteren, maar de grootste voordelen zullen voor zakelijke toepassingen zijn. Internet of things-toepassingen (met het internet verbonden toestellen, nvdr) zijn al cruciaal voor een slimmer beheer van steden en fabrieken. 5G kan dat in een stroomversnelling brengen en onze competitiviteit fors verbeteren: niet alleen vergroot de capaciteit enorm, het netwerk kent ook minder vertraging en de communicatie verloopt dus sneller. Bovendien is het veiliger en efficiënter te beheren. Kunnen ze die internet of things-toepassingen niet gebruiken op de bestaande netwerken? TRABBIA. "4G botst op zijn grenzen, onder meer door het stijgende datagebruik bij consumenten. We verwachten dat we tegen 2021 op verschillende locaties met een overbelast netwerk kampen. Orange voert die druk wel mee op. We hebben onze klanten de voorbije jaren meer data gegeven voor hetzelfde geld en abonnementen zonder datalimiet geïntroduceerd. We zullen onze capaciteit uitbreiden, maar de overstap naar 5G is de beste oplossing." Voor de 5G-test in Antwerpen werkt u samen met ZTE. De Verenigde Staten willen omwille van de veiligheid dat België en andere bondgenoten geen netwerkapparatuur van Chinese leveranciers gebruiken. TRABBIA. "Veiligheid is belangrijk. Daar zal Orange nooit compromissen over sluiten. We zijn ons bewust van de moeilijke politieke situatie en we zullen ons ook altijd strikt aan de regels houden. In Antwerpen testen we met ZTE, maar we hebben nog geen keuze gemaakt over de leveranciers om het volledige 5G-netwerk uit te bouwen." Het gros van uw omzet komt van de consumentenmarkt, waar u zich met nieuwe bundels profileert als de uitdager van Telenet en Proximus. TRABBIA. "De resultaten van 2019 zijn voor februari, maar de cijfers van de eerste drie kwartalen zijn sterk. We maken onze rol van uitdager waar. We hebben een goed aanbod en scoren hoog in klantentevredenheid. Orange haalt de groei van de markt bijna volledig binnen. Per kwartaal overtuigen we 15.000 tot 20.000 nieuwe klanten met ons aanbod met tv en vast internet. "We gebruiken de netwerken van Telenet en Voo. Dat kan dankzij een beslissing van de toezichthouder BIPT. We zijn voor concurrentie en waren dan ook zeer tevreden met die maatregel. Vast internet en televisie lijden al jaren onder het duopolie van Telenet en Proximus in Vlaanderen." U legt Proximus het vuur aan de schenen, maar gaat tegelijk samen investeren in een gemeenschappelijk 5G-netwerk. TRABBIA. "De samenwerking is pas een maand geleden officieel gesloten. In 2020 voeren we ze uit. Die beslissing was cruciaal om sneller een 5G-netwerk op te zetten. We zullen zendlocaties en apparatuur delen, maar we behouden onze autonomie. We delen bijvoorbeeld geen spectrum en zullen elkaar blijven beconcurreren. De gedeelde kosten moeten ons in staat stellen onze belofte te houden de prijzen niet te verhogen." Als het lukt begin 2021 met 5G te testen, zullen dan genoeg smartphone-modellen het kunnen gebruiken? TRABBIA. "Sommige smartphones zijn al 5G-compatibel. In Roemenië is 5G er al. De fabrikanten hebben ook al laten verstaan dat ze in 2020 een groot aantal compatibele toestellen lanceren. In België komen we dan in de moeilijke situatie dat onze klanten zo'n toestel hebben en dat wij hun geen 5G kunnen aanbieden. De veiling mag geen extra vertraging meer oplopen. We staan klaar, maar kunnen zoiets niet met een druk op de knop activeren. We moeten op een paar duizend locaties de apparatuur aanpassen. De consumenten uitrusten met geschikte toestellen is gemakkelijker en ook daar zullen we onze verantwoordelijkheid nemen." Met de komst van 5G komt er misschien wel een vierde grote speler op de markt, met een eigen netwerk van zendmasten. TRABBIA. "Orange is daar niet bang van, maar ik vind het geen realistisch plan (van de federale regering, nvdr). Een nieuw netwerk is duur. Dat moet op de een of andere manier terugverdiend worden, en zal dus doorgerekend worden aan de consument. Dat kan volgens mij niet in de huidige Belgisch markt. De markt voor mobiel bellen en surfen is totaal anders dan die voor vast internet en telefonie. Orange heeft er, met een eigen netwerk, een sterke positie en daarnaast heb je ook nog Mobile Vikings en Lyca Mobile, zogenaamde virtuele operators zonder eigen netwerk." U bent sinds 2016 aan de slag bij Orange Belgium. Hebt u al alles gezien in de Belgische markt? TRABBIA. "Je mag nooit de dingen als vanzelfsprekend beschouwen, zeker niet in de telecomsector. De markt en de technologie veranderen razendsnel. Ik geniet er wel nog altijd volop van en ik ben trots op hoe de medewerkers Orange Belgium hebben doen uitgroeien tot een zelfverzekerde uitdager. En dat wordt ook in de internationale Orange Group geapprecieerd. "Onlangs heeft de groep een nieuwe ambitieuze strategie gelanceerd voor de dertig landen waarin ze actief is. De presentatie gebeurde vanuit Brussel naar de meer dan 1300 topmanagers in de groep. Dat is een mooie waardering van Orange Belgium. De nieuwe strategie zet sterk in op duurzaamheid. Tegen 2040 wil Orange in al zijn markten CO2-neutraal zijn. Dat is tien jaar eerder dan de doelstelling die de overheden zich opleggen, maar we vinden dat we die voortrekkersrol moeten opnemen. We lanceren een nieuwe decoder voor digitale televisie, die 20 procent minder energie verbruikt."