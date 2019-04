Live Nation Entertainment rolt onder leiding van Michael Rapino als een pletwals door de muziekindustrie. Dat het Amerikaanse muziekconcern ook de exploitatie van de nv Antwerps Sportpaleis zou verwerven, stond in de sterren geschreven.

Muziek is big business, en Michael Rapino maakt die business alleen maar groter. De Canadees leidt Live Nation sinds 2005, het jaar dat het bedrijf naar de beurs trok. Hij loodste het door de lastige eerste beursjaren en fuseerde het in 2010 met Ticketmaster, 's werelds grootste aanbieder van concerttickets. Vandaag is Live Nation Entertainment een kolos met 9500 voltijdse en tot 29.000 tijdelijke werknemers, die jaarlijks 30.000 shows en ruim 100 festivals organiseert, en 570 miljoen concerttickets verkoopt. In België organiseert Live Nation Rock Werchter en Graspop. Het heeft nu de exploitatie verworven van het Sportpaleis en de bijbehorende Lotto Arena, Vorst Nationaal, de Hasseltse Ethias Arena en Grenslandhallen, de Antwerpse Stadsschouwburg en de Capitole in Gent. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven, maar niemand is o...