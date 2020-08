De Amerikaanse casino-uitbater MGM Resorts International ontslaat wegens de impact van het coronavirus 18.000 werknemers in de Verenigde Staten die al tijdelijk werkloos waren. Dat heeft het bedrijf aangekondigd.

Het banenverlies komt overeen met ongeveer een kwart van de 68.000 mensen die voor de coronapandemie voor MGM werkten in de VS.

De banen verdwijnen in het hele land, maar de grootste impact is er in Las Vegas. Twee casino's van de groep, het Park MGM in Las Vegas en Empire City in New York, blijven dicht.

MGM is de grootste uitbater van casino's op de befaamde Strip in Las Vegas, in de westelijke staat Nevada. De coronacrisis hakte er zwaar in, en ondanks de heropening van de casino's in Nevada begin juni blijft het moeilijk om de speelzalen en bijbehorende hotelkamers te vullen. 'Hoewel we de activiteiten op een veilige manier hebben heropgestart op vele locaties en tienduizenden collega's weer aan het werk konden, blijft de pandemie gevolgen hebben voor onze sector - en het land -, en we draaien nog niet op volle capaciteit', zei topman Bill Hornbuckle in een memo aan het personeel.

