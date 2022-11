Meta, het moederbedrijf van onder meer de sociaalnetwerksite Facebook, gaat meer dan 11.000 banen schrappen. Dat komt overeen met zowat 13 procent van het totale personeelsbestand, zo heeft Meta-topman Mark Zuckerberg woensdag aangekondigd. Het is de eerste grote ontslagronde in de geschiedenis van de socialemediagigant.

In een bericht op de website heeft Zuckerberg het over 'enkele van de moeilijkste veranderingen in de geschiedenis van Meta', die nodig zijn om van Meta een slanker en efficiënter bedrijf te maken. Er wordt bijvoorbeeld ook in de uitgaven gesneden en de wervingsstop wordt verlengd tot in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Zuckerberg neemt in het bericht de verantwoordelijkheid op zich voor beslissingen die verkeerd zijn uitgedraaid. Zo verwachtte hij dat de enorme groei van de onlinehandel aan het begin van de coronacrisis ook nadien zou aanhouden. Er volgden dan ook massale investeringen. Maar de groei zwakte af. 'Niet alleen is de onlinehandel teruggekeerd naar voorgaande trends, maar ook de macro-economische terugval, verhoogde concurrentie en een daling van de advertentiemakt', hebben geleid tot teleurstellende omzet- en winstcijfers de voorbije kwartalen.

Eind oktober maakte Meta nog bekend dat in het derde kwartaal de omzet voor de tweede keer op rij was gedaald, en dat de winst was gehalveerd. Meta is ook het bedrijf boven apps als Messenger, Instagram en WhatsApp. Het aandeel van de groep is dit jaar al met 71 procent gedaald.

Het jobverlies vindt plaats doorheen het hele bedrijf, zowel bij de apps als in de afdeling 'Reality Labs' waar onder meer wordt gewerkt aan de virtuele wereld van metaverse. Zuckerberg geeft wel mee dat sommige onderdelen verhoudingsgewijs zwaarder getroffen zullen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de rekruteringsdiensten, 'omdat we verwachten minder mensen aan te werven volgend jaar'.

De betrokken werknemers zullen per mail op de hoogte worden gebracht. Van velen is de toegang tot de systemen al geblokkeerd, zo geeft Zuckerberg mee, omdat ze anders nog toegang hebben tot gevoelige informatie.

Ook andere technologiebedrijven kondigden de laatste tijd al ontslagrondes aan. Zo zei Snap, het moederbedrijf van Snapchat, in augustus dat het het personeelsbestand met 20 procent zou afbouwen. En Twitter schrapte vorige week, na de overname door miljardair Elon Musk, in één klap ongeveer de helft van de banen wereldwijd. Dat gebeurde op een chaotische manier, waarbij ook mensen naderhand werd gevraagd om toch aan de slag te blijven.

