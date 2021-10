De Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital wordt overgenomen door een Duitse bank. Dat heeft het bedrijf zaterdagavond bekendgemaakt.

Merit Capital, opgericht in 2000, beheert 1,5 miljard euro van vermogende particulieren. De beheerder heeft kantoren in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Kortrijk. De verkoper is de Britse groep Duet. De nieuwe eigenaar is de Duitse Renell Wertpapierhandelsbank. Die neemt 100 procent van de aandelen over.

De Nationale Bank moet de overname wel nog goed keuren. Een eerdere overname van Merit Capital in maart van dit jaar door oliegroep Netoil werd nog tegengehouden door de Nationale Bank.

