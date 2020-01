Mercedes-Benz is niet alleen wereldwijd de marktleider. Ook in België bekleedt het Duitse premiummerk opnieuw de koppositie, voor het eerst in zeventien jaar. De directeur voor België, Niels Kowollik, verwacht veel van het Autosalon op de Heizel, dat vrijdag 10 januari de deuren opent voor het grote publiek. Ook de andere premiummerken verwachten een beter 2020.

Bij Niels Kowollik geen zweem van triomfalisme. Nochtans is Mercedes-Benz na zeventien jaar opnieuw de marktleider in premiummerken in België. Het stoot de andere Duitse autobouwer, BMW, van de troon. "Verschillende factoren verklaren onze groei van bijna 7 procent vorig jaar", zegt de directeur van de Belgische afdeling. "We hebben een zeer geschikt gamma. Onze A-klasse was het meest verkochte model in de bedrijvenmarkt. We kregen ruim 150 bedrijven bij als klant in de leasemarkt. Ook onze dealers stappen mee in onze strategie. Bovendien werden onze interne processen en structuren in België herzien en verbeterd. Maar onze groei is niet zo verwonderlijk. De concurrentie in België is niet heel sterk."In 2020 zal de groei doorzetten, denkt Niels Kowollik. "Ook dit jaar willen we de marktleider blijven in het premiumsegment. We hebben een heel goed gamma, een combinatie van diesel en hybride, en plug-inhybridemodellen. Ik denk niet dat de elektrische modellen in 2020 al een significante rol zullen spelen. Zowel door de gebrekkige laadpaleninfrastructuur als het fiscale beleid. Met onze dieselhybride- en plug-inhybridemodellen beantwoorden we aan de emissienormen. Dat maakt onze vloot ook fiscaal interessant." 45 procent van de wagenverkoop bij Mercedes-Benz is aan bedrijven.De grote verliezer in het premiumsegment vorig jaar was BMW. De volumeverkoop daalde met liefst 8,55 procent. "Maar het najaar was fantastisch. Als je de verkoop in die maanden bekijkt, zijn we opnieuw het nummer één in België in volumeverkoop in de premiummarkt", benadrukt de directeur voor België Eddy Haesendonck. "Sinds het najaar verkopen we onze nieuwe modellen van de BMW 1- en 3-reeks, en de X1. De grote leasemaatschappijen hebben tot de lancering van die nieuwe modellen gewacht voor de bestelling. Die positieve trend in de volumeverkoop zullen we ongetwijfeld doortrekken in 2020."BMW zet ook sterk in op hybride en elektrische modellen. "Een vijfde van onze klanten zal dit jaar naar verwachting kiezen voor een elektrische of een hybride wagen. We hebben twaalf modellen. In 2023 zullen dat 25 hybride of elektrische modellen zijn."Drie kwart van de verkoop gebeurt aan bedrijven en zelfstandigen. De fiscale aspecten van de wagen zijn daarbij zeer belangrijke aanjagers. Met hybride modellen is BMW daarbij goed geplaatst, vindt Eddy Haesendonck. "2020 kan enkel beter worden. Ook in de 7-reeks zijn de modellen vernieuwd. BMW heeft nog nooit zo'n modellen- en technologie-offensief gehad als vandaag."Ook Denis Gorteman, de CEO van D'Ieteren Auto, liep er deze voormiddag tevreden bij. "Ik wil direct tekenen voor een even goed resultaat in 2020 als in 2019. Wij zijn uiteraard ambitieus voor 2020." D'Ieteren Auto is de verdeler van de merken van Volkswagen Groep in België. Volkswagen is het meest verkochte merk in België. Ook het premiummerk Audi groeide fors, met bijna 9 procent. Maar 2018 was een slecht jaar, onder meer omdat Audi niet klaar was met de uitstootnormen voor nieuwere wagens. "In 2019 was dat wel het geval. Onze plug-in- en hybride modellen zijn volledig conform de uitstootnormen, en dat maakt ze ook fiscaal interessant. Bovendien verkopen we sinds 2019 de volledig elektrische Audi e-tron. Daarvan werden er vorig jaar meer dan 1100 ingeschreven in België." De Audi e-tron wordt gemaakt bij Audi Brussels in Vorst.Volkswagen Groep focust sterk op elektrische wagens. Dat vertaalt zich ook in België. "In 2025 willen we de helft van de onze wagenverkoop halen met plug-inhybride of elektrische wagens." Het opvallendste paradepaardje dit jaar op het Autosalon is de ID.3. Dat is de eerste volledig elektrische massawagen van Volkswagen, voor ongeveer 35.000 euro. Volkswagen wil van de ID.3 de nieuwe Golf maken. "De actieradius bedraagt 400 kilometer per dag. Ik ken niet veel klanten die elke dag meer kilometers rijden. Maar we blijven samen met onze klanten de meest aangepaste technologie zoeken. De klant kiest uiteraard of hij of zij elektrisch wil rijden. Voor iemand die jaarlijks 70.000 kilometer of meer rijdt, blijft diesel een goede oplossing."Het superpremiummerk Porsche had een tegenvallend jaar, met een volumedaling met een zevende. Voor Denis Gorteman is er één schuldige: de gewijzigde wetgeving over hybride wagens. Maar ook voor Porsche zou 2020 beter moeten worden. "Dit jaar verkopen we het volledig elektrische model Taycan. Daar zullen we zeker 1000 wagens van verkopen."Ook voor de Britse premiummerken Jaguar en Land Rover was 2019 een mager jaar. De volumeverkoop daalde met respectievelijk 20 procent en bijna een kwart. "Een overgangsjaar", vergoelijkt woordvoerder Isabelle Michiels. "We waren niet klaar voor de strengere uitstootnormen. En de verkoop van auto's in ons segment is enorm fiscaal gedreven." Maar ook voor Jaguar en Land Rover zou 2020 duidelijk beter moeten worden, met een nieuw gamma van plug-in- en hybride modellen. Daarbij zijn onder meer de instapmodellen Land Rover Discovery Sport (vanaf 34.000 euro) en Evoke Range Rover (vanaf 35.000 euro). De volledig elektrische Jaguar i-pace is al sinds vorig jaar op de markt, en daaraan hangt een hoger prijskaartje (vanaf 81.000 euro).En dan is er nog het Zweedse merk Volvo, met een heel belangrijke fabriek in Gent. "2019 was een recordjaar in volumeverkoop, met ruim 21.300 wagens", zegt woordvoerder René Aerts Jr. tevreden. "De XC40, die in Gent wordt gemaakt, is ons meest verkochte merk. Het is een nieuw segment, van de kleinere SUV-modellen. Daarnaar is veel vraag. Het hybride model wordt al gemaakt. Eind dit jaar komt ook een volledig elektrische variant op de markt. Onze doelstelling voor 2020 is een kwart verkoop van hybride en elektrische modellen." Voor 2020 verwacht René Aerts Jr. een stabiel jaar in volumeverkoop.Een wel heel opmerkelijke stijger in volumeverkoop is Tesla: van 878 naar 3690 wagens, of een klim met 320 procent. "Dat is vooral de Tesla 3", zegt Denis Gorteman van D'Ieteren Auto. "Er is duidelijk vraag naar elektrische wagens in het segment rond 35.000 euro." Bij de stand van Tesla wou men geen commentaar kwijt over de succesvolle volumecijfers.