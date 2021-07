Chipspecialist Melexis heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordomzet geboekt. Het bedrijf trekt opnieuw de jaarprognose op.

Melexis boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 159,1 miljoen euro. Dat is een toename met 58 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar gaat het om een stijging met 2 procent.

De nettowinst bedroeg 33,5 miljoen euro, een stijging met maar liefst 246 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 en een toename met 21 procent in vergelijking met het vorige kwartaal.

Het bedrijf verhoogt voor de tweede keer de omzetverwachting en verwijst daarvoor naar het bestelgedrag en de sterke eindmarktvraag.

'Met 159,1 miljoen euro in het tweede kwartaal hebben we voor de tweede keer dit jaar een recordomzet geboekt. Op de dag van vandaag worden we nog steeds beperkt door het aanbod, en niet door de vraag', licht CEO Françoise Chombar woensdag de resultaten toe.

Over het eerste halfjaar van 2021 beschouwd steeg de omzet van de Belgische producent van computerchips op jaarbasis met 32 procent naar 314,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 70,9 miljoen euro, wat overeenstemt met een stijging met 108 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020. De nettowinst klokte in het eerste halfjaar af op 61,3 miljoen euro (+102 procent).

Voor het derde kwartaal van dit jaar verwacht Melexis dat de omzet in een vork van 158 tot 163 miljoen euro zal uitkomen. Voor het volledige jaar 2021 wordt gerekend op een omzetgroei tussen 24 en 27 procent, een brutomarge rond 42 procent en een bedrijfsmarge rond 22 procent.

Het bedrijf maakte voorts bekend dat de raad van bestuur heeft beslist een tussentijds dividend uit te keren van 1,30 euro bruto per aandeel.

Françoise Chombar neemt na achttien jaar afscheid als CEO van technologieparel Melexis. In Trends van deze week leest u een uitgebreid interview met haar.

