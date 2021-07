De grootste Europese banken zijn goed bestand tegen een eventuele nieuwe zware economische crisis, zo blijkt uit de jongste stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA) van vijftig grootbanken.

De resultaten van de test, een jaar vertraagd door de pandemie, kwamen er vrijdag. De meeste banken staan er zelfs beter voor dan drie jaar geleden.

In het slechtst denkbare scenario zouden de grootste Europese banken samen 265 miljard euro aan kapitaal zien verdampen, maar dat is nog altijd slechts een derde van hun bestaande buffers in 2020, zo blijkt uit de stresstest van de EBA. Hun kernkapitaalratio zou ook nog altijd meer dan 10 procent bedragen, tegen 15 procent vandaag.

Thuismarkt

Slechts enkele banken scoren ondermaats: het Italiaanse Monte dei Paschi ziet zijn kapitaal volledig verdampen in het zwaarste crisisscenario, met een kernkapitaalratio van -0,1 procent. Zijn fusiepartner UniCredit heeft op zijn beurt een kernkapitaalratio van 9,59 procent. Banken die vooral op hun thuismarkt gefocust zijn, lijken kwetsbaarder.

Voor België werden zowel KBC als Belfius door EBA onder de loep genomen: in het meest ongunstige scenario zou de 'fully loaded CET1-ratio' van KBC tegen 2023 met 3,51 procentpunten dalen tot 14,07 procent. Bij Belfius ligt die ratio dan op 13,66 procent.

'België beter'

De Nationale Bank merkt hierbij op 'dat de Belgische banken het beter doen dan het Europese gemiddelde'. Ze zijn beter bestand tegen schokken dan de meeste concurrenten. KBC en Belfius kenden daarbij ook al een uitzonderlijke goede uitgangspositie, met een tier1-kernkapitaalratio van respectievelijk 17,6 procent en 16,4 procent in 2020. Het gemiddelde voor de eurozone lag op 14,7 procent.

'De betere uitgangsposities van de twee Belgische banken en hun resultaten voor de stresstest van dit jaar weerspiegelen ten dele de aanhoudende gevolgen van de aanpassingen die deze banken de afgelopen jaren hebben aangebracht, waaronder de versterking van hun kapitaalpositie, de beheersing van hun bedrijfskosten en de inspanningen die zij tijdens de COVID-19-crisis hebben geleverd om voorzieningen aan te leggen', stelt de Nationale Bank.

ING België en BNP Paribas Fortis namen aan de stresstest deel via hun moederinstellingen.

De stresstest is ook belangrijk om de mogelijkheid van dividenden -en dus de uitkering van kapitaal- in te schatten. Het is aan de Europese Centrale Bank om de kapitaalvereisten te bepalen.

