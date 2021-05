Ondanks de coronacrisis zijn er in de eerste drie maanden van 2021 861 nieuwe horecabedrijven opgericht in Vlaanderen. Dat meldt De Zondag.

Volgens de krant lijkt het erop dat de dalende trend van vorig jaar alweer omgebogen is. Toen werden er 2.912 horecabedrijven opgericht, een daling met 12 procent.

'De horecasector is traditioneel gevoelig voor faillissementen, maar is tegelijk een sector die vrij snel opleeft na een crisis', licht Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) toe.

Opvallend is dat ook de VDAB een stijging ziet van het aantal vacatures voor de sector.

