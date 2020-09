De gratis opleidingen voor knelpuntberoepen zoals verpleegkundige of informaticus, die de VDAB aan werkzoekenden aanbiedt, zitten in de lift. Vooral vrouwen maken er gebruik van. Zij vinden zo hun weg naar het onderwijs of de zorgsector.

Omdat veel knelpuntberoepen niet ingevuld raken, richtte de VDAB enkele jaren geleden de zogenaamde OKOT of Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten op. Dat zijn voltijdse opleidingen van één tot drie jaar waarmee mensen een diploma kunnen behalen en snel aan de slag kunnen. VDAB screent de kandidaten op hun motivatie en betaalt de opleiding, terwijl ze hun werkloosheidsuitkering behouden.

De laatste jaren zitten die opleidingen in de lift. Zo waren er vorig jaar 4.774 inschrijvingen, tegenover 4.398 in 2018. Ook de lijst van beschikbare cursussen wordt langer. Op dit moment kunnen werkzoekenden kiezen uit 165 opleidingen, terwijl er dat in 2015 nog maar 96 waren. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag van partijgenoot Robrecht Bothuyne, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag berichten.

Vrouwen zijn goed voor 69 procent van de inschrijvingen. Dat heeft te maken met het feit dat veel opleidingen naar het onderwijs en de zorgsector leiden, sectoren die traditioneel populairder zijn bij vrouwen. 'Wat dat betreft zouden we het aanbod richting technische beroepen, zoals in de bouw- en de metaalsector, moeten verhogen', vindt Bothuyne.

Vorig jaar werden 1.167 cursussen vroegtijdig stopgezet, zowel door eerste-, tweede- als derdejaars. Volgens Bothuyne, die het aantal afhakers op een kwart schat, toont het aan dat kandidaten voor opleidingen beter gescreend moeten worden. Dat vermijdt ontgoocheling en tijdverlies bij de werkzoekende, en onnodige uitgaven bij de VDAB. Vorig jaar betaalde die 3,6 miljoen euro voor de opleidingen.

Minister van Werk Hilde Crevits vindt het een goede zaak dat er steeds meer werkzoekenden kiezen voor knelpuntberoepen. 'Via VDAB kunnen ze een opleiding volgen waarbij je de uitkering kan behouden én er een vergoeding is voor bijvoorbeeld kinderopvang of vervoerskosten. We breiden het aanbod ook uit. Sinds dit academiejaar is er een educatieve master die als onderwijskwalificerend traject gevolgd kan worden via VDAB. We moeten zoveel als mogelijk werkzoekenden toeleiden naar knelpuntberoepen, de OKOT-opleidingen bij VDAB zijn daar het perfecte middel toe', stelt Crevits.

