Op de BP-site in Gent staan meer dan 50 banen op de tocht. De directie van het oliebedrijf kondigde begin januari op een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot collectief ontslag aan van 55 bedienden en kaderleden, goed voor 23 procent van alle werknemers op de site.

De informatie- en consultatiefase in het kader van de wet Renault is momenteel volop aan de gang en begin februari verwacht ACV meer duidelijkheid over het precieze aantal ontslagen. De vakbond verwacht dat het banenverlies nog enigszins beperkt kan worden. Ook zou er een mogelijkheid zijn tot vrijwillig vertrek. De getroffen diensten in Gent zijn de labo's en de afdelingen sales, finance en HR. Het banenverlies in ons land kadert in een grote Europese reorganisatie en zat er volgens ACV aan te komen, al had de vakbond de aankondiging pas later verwacht. In juni 2020 kondigde BP aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen, goed voor zowat 15 procent van zijn personeelsbestand. De Britse oliereus wil op die manier efficiënter worden en zich aanpassen aan een oliemarkt die zwaar getroffen is door de coronacrisis.