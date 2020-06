Vorige maand telde ons land 359.538 werkzoekende uitkeringsgerechtigd volledig werklozen, zo blijkt maandag uit de jongste cijfers van de RVA. Dat zijn er 50.959 of 16,5 procent meer dan in mei vorig jaar. Volgens de RVA gaat het om de eerste stijging in bijna vier jaar. Bovendien gaat het om een erg forse toename.

De stijging is procentueel het grootst bij de jongeren onder de 25 jaar (+27,9), maar ook bij de 25- tot 49-jarigen is er een flinke toename (+20,8). De stijging is het grootst in Vlaanderen (+22,1), na Wallonië (+13,9) en Brussel (+10,6).

Ook bij de tijdelijke werkloosheid was er in mei een forse toename, waarbij expliciet verwezen wordt naar de coronacrisis. Volgens de RVA kregen in mei al minstens 834.397 personen uit 105.390 verschillende bedrijven een betaling voor tijdelijke werkloosheid.

De cijfers voor deze maand zijn echter nog niet volledig, de RVA schat dat er uiteindelijk 930.000 personen een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid zullen ontvangen. Hun aantal gaat lichtjes naar beneden. In de maanden maart en april van dit jaar ging het om respectievelijk 958.650 en 1.149.717 personen, van 123.139 en 132.407 werkgevers.

