De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines zal in oktober 16.370 medewerkers met onbetaald gedwongen verlof sturen, als de Amerikaanse overheidssteun voor de sector dan afloopt. Daarvoor heeft de maatschappij woensdag gewaarschuwd. Eerder al kondigde concurrent American Airlines dat in oktober 19.000 banen dreigen te verdwijnen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben van de regering leningen aangeboden gekregen voor in totaal 25 miljard dollar om hen door de crisis te helpen. In ruil engageerden ze zich om tot en met 30 september geen banen te schrappen.

In oktober dreigen er dus wel forse ingrepen te volgen, indien de overheidssteun niet wordt verlengd. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde deze week dat de luchtvaartmaatschappijen verdere steun nodig hebben. Maar de gesprekken in het congres zitten voorlopig vast.

United had in juli gewaarschuwd dat 36.000 van de 92.000 banen in gevaar zijn. Intussen hebben 7.400 werknemers ervoor gekozen het bedrijf vrijwillig te verlaten, nog eens 20.000 hebben gekozen voor een tijdelijk verlof. De ruim 16.000 mensen die op non-actief dreigen te worden geplaatst, zouden wel kunnen terugkeren als de activiteiten aantrekken, maar de maatschappij verwacht niet meteen een echt herstel in de luchtvaartsector. Ze is van oordeel dat er eerst een vaccin tegen het coronavirus moet zijn dat wijdverspreid is toegediend aan mensen.

