Tegen het einde van deze maand kan Medimundi, de spin-off van UAntwerpen en Cartamundi, starten met de productie van hoogwaardige mondmaskers voor de zorgsector. Dat zegt een woordvoerder bij het bedrijf dinsdag. 'Door de tweede golf krijgen we veel vragen, we werken dag en nacht om zo snel mogelijk te kunnen starten.'

Medimundi werd begin juni aangekondigd als een nieuwe spin-off van de Universiteit Antwerpen en speelkaartenbedrijf Cartamundi. Het bedrijf werd in het leven geroepen om in consortium met machinebouwer Cloostermans de productie op te zetten van hoogwaardige FFP2 en FFP3 mondmaskers. De focus ligt daarbij op comfort, zodat de drager het masker de hele dag kan dragen. De mondmaskers zijn in de eerste plaats bedoeld voor zorgverleners.

Eind augustus zullen normaal gezien de eerste mondmaskers van de band rollen, verklaart het bedrijf dinsdag. 'We zijn op dit moment nog bezig met het afwerken van de machine', aldus woordvoerder Marco van Haaften. 'Omdat de nadruk ligt op comfort, moet er aan de machine heel wat gefinetuned worden.' Naast de machine moeten er ook nog enkele certificaten verkregen worden.

Volgens van Haaften krijgt het bedrijf veel vragen over de opstart van de productie. 'We werken letterlijk dag en nacht om zo snel mogelijk te kunnen starten.'

