Mediahuis, de groep boven onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, voert verregaande overnamegesprekken met het Duitse Aachener Verlagsgesellschaft (AVG), eigenaar van de Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten. Dat bevestigen beide mediagroepen maandag in een gezamenlijk persbericht. Als de overname doorgaat, zou het voor Mediahuis de eerste overname in Duitsland zijn.

De gesprekken verlopen in een constructieve en vertrouwensvolle sfeer. Beide partijen verwachten dan ook dat de onderhandelingen binnenkort afgerond zullen zijn, klinkt het.

Aachener Verlagsgesellschaft bezit 70 procent van de aandelen van Medienhaus Aachen. Dat bezit, naast de hierboven reeds vermelde krantentitels, ook radio, drukwerk en postdiensten. Het bedrijf telt 400 personeelsleden en realiseert een jaarlijkse omzet van 80 miljoen euro.

'Na de ontwikkeling van onze groep in België, Nederland, Ierland en sinds vorig jaar ook Luxemburg, is de uitbreiding van onze activiteiten naar de Duitse regio Noordrijn-Westfalen een logische volgende stap', verklaart Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis. 'Het gebied sluit niet alleen geografisch aan bij onze bestaande activiteiten, maar in Aachener Verlagsgesellschaft hebben we ook een sterke potentiële partner gevonden met sterke merken en mensen, die een mooie toegevoegde waarde kunnen bieden aan ons portfolio en onze organisatie. Ik kijk er naar uit om de mensen van Medienhaus Aachen in onze groep te kunnen verwelkomen en samen met hen te werken aan een duurzame toekomst.'

