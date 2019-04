Mediahuis gaat de Ierse krantengroep Independent News & Media (INM) overnemen. De overname heeft een waarde van 145,6 miljoen euro, blijkt dinsdag uit een mededeling van beide partijen.

De uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en verschillende Nederlandse kranten heeft een akkoord op zak met het Ierse mediabedrijf. Ze willen de overname in het derde kwartaal afronden. De raad van bestuur van INM staat unaniem achter het bod. De aandeelhouders van het Ierse bedrijf krijgen 10,5 cent per aandeel. Het bedrijf noteert aan de beurzen van Dublin en Londen.

INM is volgens het persbericht de grootste krantengroep van Ierland. De uitgever van kranten als Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life en The Star telt zowat 800 werknemers en was in 2018 goed voor 191 miljoen euro omzet. De uitgever verkoopt wekelijks meer dan een miljoen kranten. Het bedrijf staat ook sterk met online nieuws met de websites independent.ie en belfasttelegraph.co.uk. Online en print zijn samen goed voor wekelijks 2,1 miljoen lezers.

Mediahuis is volgens CEO Gert Ysebaert ideaal geplaatst om INM te laten groeien als grootse mediabedrijf van Ierland, zegt hij in het persbericht. Hij wijst op de logica achter de overname en zegt dat INM het goed zal doen bij Mediahuis. 'Gesteund door ons onvoorwaardelijk geloof in onafhankelijke en kwaliteitsjournalistiek, zijn we optimistisch over de combinatie van INM en Mediahuis en de potentiële bijdrage aan het Ierse medialandschap.'