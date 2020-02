Drie groeibedrijven vielen in de prijzen op het event van de Trends Gazellen Vlaams-Brabant. Mediagenix, Aprico Consultants en Octinion zijn in Ternat uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen.

De redactie van Trends rangschikt elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De groeibedrijven die het klassement halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar negentiende editie toe.

De Brusselse Gazellen beten vorige week de spits af. Deze week is Vlaams-Brabant aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de andere Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 1 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen.

Ambassadeur grote bedrijven: Mediagenix

De Ambassadeur van de Vlaams-Brabantse Gazellen bij de grote bedrijven is Mediagenix uit Groot-Bijgaarden. Het softwarebedrijf staat op de 16de plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat alle hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. Mediagenix ontwikkelt en implementeert het geïntegreerde softwarepakket Whats'On. Dat helpt mediabedrijven met het beheer van radio-, televisie- en onlinekanalen. "Door de snelle opkomst van allerlei on-demand-videodiensten is dat beheer een stuk complexer geworden, denk maar aan het beheer van de rechten. Ons softwarepakket is een flexibele oplossing. Whats'On is zowat het SAP (gespecialiseerd in bedrijfssoftwareoplossingen, nvdr) van de broadcastindustrie", zegt CEO Dirk Debraekeleer.

De voorbije jaren kon Mediagenix zijn marktaandeel in West-Europa gevoelig uitbreiden. Een contract met de BBC, waar 800 mensen dagelijks met het softwarepakket aan de slag zijn, was een belangrijk visitekaartje voor het bedrijf. Ook Disney maakt gebruik van Whats'On. Drie jaar geleden maakte het management een ambitieuze strategische keuze: proberen door te groeien van een lokale speler tot een wereldleider. Dat is al aardig gelukt, want Mediagenix heeft ondertussen klanten in Europa, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Oceanië. "Er is nog heel wat groeipotentieel in die markten. Daarnaast kijken we uit naar mogelijkheden in de rest van Azië, Rusland en zelfs in Afrika", zegt Debraekeleer. Mediagenix opende de voorbije jaren vestigingen in Singapore, Thailand en Fort Lauderdale in de Verenigde Staten. Het groeibedrijf heeft bijna 250 mensen werknemers en realiseerde vorig jaar een omzet van 32 miljoen euro.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Aprico Consultants

De Ambassadeur bij de middelgrote Gazellen van Vlaams-Brabant is Aprico Consultants uit Zaventem. Het bedrijf is gespecialiseerd in digitale transformatie. Volgens de oprichter Christophe Delcorte staan we nog maar aan het begin van de digitale transformatie. "Bedrijven moeten hun werking continu ter discussie stellen, op alle operationele niveaus: de administratie, de productie, de marketing, de logistiek enzovoort. Door de technologische vooruitgang kunnen de bedrijven al hun processen optimaliseren. Wie dat niet doet, dreigt vroeg of laat van de markt te verdwijnen", stelt Delcorte.

Het klantenbestand van Aprico Consultants bestaat uit grote en middelgrote organisaties in vooral België en Frankrijk, zowel uit de publieke als de private sector. Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van ruim 15 miljoen euro. In België telt Aprico een honderdtal experts (loontrekkenden en freelancers). Het vinden van goede profielen is een voortdurend aandachtspunt. Het bedrijf heeft ook een afdeling in Tunesië waar nog eens meer dan vijftig personen actief zijn. "Voor de implementatie van bepaalde projecten doen we een beroep op de diensten van een Tunesische partner die onder onze supervisie staat. De Belgische medewerkers zorgen er voor de opleiding en de begeleiding van de lokale ingenieurs. Door de samenwerking met onze Tunesische partner kunnen we kort op de bal spelen en tegen een scherpe prijs", vertelt Christophe Delcorte.

Ambassadeur kleine bedrijven: Octinion

De Ambassadeur bij de kleine Gazellen in de provincie Vlaams-Brabant is het Leuvense O&O-bedrijf Octinion, bekend van de aardbeiplukrobot Rubion. De plukrobot van ondernemer Tom Coen is een vernuftig staaltje technologie dat op bepaalde gebieden zelfs beter presteert dan een menselijke plukker. De robot beweegt autonoom tussen de planten, selecteert de rijpe aardbeien en plukt ze zonder de kwetsbare vruchten te beschadigen. Daarmee is de robot niet alleen een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouwsector, maar ook een garantie op een verser, kwaliteitsvoller eindproduct. Ondertussen heeft Octinion een hele waaier aan robots in ontwikkeling die allemaal op hetzelfde autonome platform door de teelt navigeren. Dat zet de deur open naar een volledige automatisering van de productie.

Om dichter bij de buitenlandse klanten te zijn, investeert het bedrijf ook in de internationale expansie. Het opende vorig jaar vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en in Venlo, het hart van de Nederlandse aardbeienteelt. "Die laatste site ligt dicht bij het drielandenpunt en vormt de ideale uitvalsbasis om ook de Duitse markt aan te pakken", zegt Tom Coen. "Maar om uit te groeien tot een globale speler hebben we nog veel meer schaalgrootte nodig. Daarom willen we op korte termijn de activiteit van de plukrobots verzelfstandigen. Bij die operatie kan de intrede van een ervaren partner een belangrijke meerwaarde betekenen." Tom Coen benadrukt wel dat dit geen voorbode is van een verkoop van het familiebedrijf.

