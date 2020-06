Frederik Delaplace wordt de nieuwe CEO van de VRT. Hij volgt Leo Hellemans op, die eerder dit jaar werd aangeduid als gedelegeerd bestuurder ad-interim. Delaplace komt over van Mediafin.

Na een conflict aan de top van de openbare omroep besliste de Vlaamse regering begin dit jaar om gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts opzij te schuiven. Leo Hellemans werd aangesteld als interim-gedelegeerd bestuurder van de VRT. Minister van Media Benjamin Dalle beloofde om tegen de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder aan te duiden.

Na gesprekken en assessments is de keuze gevallen op Frederik Delaplace. Met Delaplace kiest de Vlaamse regering iemand die gepokt en gemazeld is in de media, in tegenstelling tot Paul Lembrechts die in 2016 uit de bankenwereld werd weggeplukt.

Frederik Delaplace (1970) startte zijn carrière als journalist financiële markten en banksector bij De Tijd in 1994. Vijf jaar later werd hij chef redactie-Financiën en in 2005 werd hij hoofdredacteur van de krant. In april 2007 werd Delaplace redactiedirecteur van Mediafin, waardoor hij de redactionele eindverantwoordelijkheid droeg van De Tijd en L'Echo. Sinds januari 2017 is Frederik Delaplace CEO van Mediafin, een joint venture van Roularta Media Group en Rossel.

Vrijdagnamiddag volgt er een persconferentie waar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle de nieuwe gedelegeerd bestuurder zal voorstellen.

