Farmabedrijf NV Roche SA bevestigt dinsdagavond dat het onderworpen is aan een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het bedrijf laat weten in volledige transparantie samen te werken met alle overheidsinstellingen.

Dinsdag raakte bekend dat de Mededingingsautoriteit is binnengevallen bij bedrijven uit de farmaceutische sector. Ze worden ervan verdacht de concurrentie op de markt van biosimilaire geneesmiddelen tegen te werken.

Biosimilaire geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die een gelijkwaardige werking hebben als gepatenteerde biologische geneesmiddelen. Ze kunnen op de markt komen als het patent van het origineel geneesmiddel is verstreken. Uit onderzoek van de mededingingsautoriteiten is gebleken dat dergelijke alternatieven voor de originele geneesmiddelen het moeilijk hebben een plaats op de markt te veroveren. Zo zouden ziekenhuizen bijvoorbeeld een voorkeur blijven hebben voor het originele product.

Farmabedrijf Roche bevestigt dinsdag onderworpen te zijn aan een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit. 'Roche werkt in volledige transparantie samen met alle overheidsinstellingen', klinkt het in een mededeling. 'Tijdens het onderzoek zal Roche volledig operationeel blijven en zullen we alle gebruikelijke activiteiten verderzetten.'

Het is niet duidelijk welke andere bedrijven nog zijn onderworpen aan een onderzoek.