De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gaat een nader onderzoek instellen naar het voornemen van voedingsbedrijf Ter Beke om Imperial Meat Products over te nemen.

Dat blijkt maandagavond uit mededeling van de BMA en Ter Beke.

Ter Beke had in oktober vorig jaar bekendgemaakt dat het 100 procent van Imperial Meat Products in België en van Stegeman in Nederland wil overnemen van de Mexicaanse voedingsmultinational Sigma. Ter Beke zou zo de eigenaar worden van onder meer het broodbeleg Aoste en van de Marcassou-worst. De overname wordt evenwel nauwlettend in het oog gehouden door de Belgische Mededingingsautoriteit.

'BMA heeft op 4 juli 2022 beslist de procedure van bijkomend onderzoek in te zetten', zo wordt meegedeeld in een persbericht op de website van de BMA. Ter Beke heeft zelf ook een mededeling verspreid om te bevestigen dat het 'de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit ontving om in een tweede fase verder onderzoek te verrichten' naar de overname.

Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit moet het licht nog op groen zetten. 'Ter Beke verwacht in de komende maanden definitieve beslissingen en blijft met de autoriteiten samenwerken om het onderzoek tot een goed einde te brengen', meldt de voedingsproducent nog. Ter Beke produceert charcuterie en kant-en-klare maaltijden. Het bedrijf is onder meer bekend van het merk Come a Casa.

