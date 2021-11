De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's gaat fors uitbreiden in ons land. De komende vijf jaar gaan er vijftig nieuwe restaurants openen, goed voor 2.500 nieuwe banen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Morgen/donderdag 25 november opent McDonald's in het Limburgse Bree het honderdste restaurant van de keten in België. Maar daar stopt het niet. McDonald's heeft grote ambities, vertelt de nieuwe topman Stijn Heytens. De keten versnelt het aantal nieuwe openingen naar 10 per jaar de komende 5 jaar, en wil 50 nieuwe restaurants openen. Het gaat om een investering van 192 miljoen euro, goed voor 2.500 nieuwe banen. Volgend jaar openen 10 nieuwe restaurants, goed voor een investering van 50 miljoen euro.

De sprint is opvallend. De eerste McDonald's in ons land opende in 1978 de deuren, aan het Beursplein in Brussel. In 43 jaar tijd groeide dat tot 100 restaurants. Dit jaar zullen zeven nieuwe restaurants de deuren hebben geopend. Nu wil de keten in vijf jaar tijd er nog eens 50 extra openen. 'Zeer, zeer grote ambities', erkent de nieuwe managing director Stijn Heytens, sinds zeven maanden aan het hoofd van de Belgische afdeling.

De resultaten van de recente openingen gaven de keten voldoende vertrouwen voor de extra restaurants, verzekert Heytens. Een studie toonde aan dat er ook geografisch nog veel opportuniteiten zijn. De nieuwe McDonald's zullen representatief over het land geopend worden.

De versnelling komt er op een moment dat het steeds drukker wordt op de fastfoodfmarkt. Dat schrikt McDonald's niet af. 'Er is nog voldoende opportuniteit. Het is meer dan ooit het moment om onze ambities waar te maken', aldus Heytens. Hij verwijst naar de stijgende vraag van klanten naar gebruiksgemak. Ook het concept van tafelbediening dat McDonald's heeft ingevoerd, zorgt dat de keten een nieuw soort klanten kan bereiken.

De coronacrisis zorgde ervoor dat 2020 en 2021 'geen evidente jaren' waren, erkent de nieuwe topman. Sommige restaurants presteerden vrij goed, terwijl andere vestigingen veel impact van de crisis kenden. Cijfers over omzet en resultaat in ons land wil hij niet kwijt.

