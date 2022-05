Ze was eerst CFO, maar intussen bestiert ze bij N-SIDE ook de human resources. "Beide functies zijn met elkaar verbonden en vullen elkaar aan, vooral in een bedrijf waar 80 procent van de kosten loonkosten zijn." Maud Larochette is de derde genomineerde voor de CFO of the Year.

Maud Larochette is sinds maart 2017 in dienst bij N-SIDE, een scale-up die toegepaste wiskunde en softwaretechnologie combineert voor de farmaceutische en energiesector. "Het bedrijf biedt een antwoord op de problemen van schaarste en duurzaamheid. Dat sprak me aan", legt ze uit. De oplossingen van N-SIDE werken met kunstmatige intelligentie, om verspilling te voorkomen. Ze verminderen de hoeveelheid geneesmiddelen die nodig zijn in klinische proeven met 20 tot 60 procent.

Maud Larochette is de eerste financieel directeur van N-SIDE. "Toen ik aankwam, wisten de werknemers niet wat een CFO was. Ze waren een beetje sceptisch. We begonnen van nul. Ik had geen team. Ik begon bij het begin, met het opzetten van resource-planningsoftware en ervoor te zorgen dat de cijfers vertegenwoordigden wie we waren."

Intussen is Maud Larochette niet alleen CFO, ze staat ook aan het hoofd van de afdeling P&BO (people and business organisation), die vijftien medewerkers telt, gespecialiseerd in juridisch, financieel en personeelsbeheer. Larochette kan onmogelijk kiezen tussen haar twee functies: "Ze zijn met elkaar verbonden en vullen elkaar aan, vooral in een bedrijf waar 80 procent van de kosten loonkosten zijn." Eind vorig jaar nam Larochette zelfs een tijdje de rol van interim-CEO op zich. Intussen heeft het bedrijf met Arnaud Merlet een nieuwe baas.

Een nieuw bedrijfsmodel

Sinds de tijd dat Maud Larochette in haar eentje de financiële afdeling leidde, is N-SIDE grondig veranderd. "In maart 2017 telde het bedrijf 35 medewerkers. Vandaag zijn we met 200 en tegen het einde van het jaar zullen we rond 250 zitten." De omzet steeg van 3,5 miljoen euro in 2017 naar wellicht 21 miljoen dit jaar.

Die groei gaat gepaard met een nieuw bedrijfsmodel. "Vroeger hadden we een dienstenmodel: we voerden onze oplossingen uit en gaven de resultaten aan onze klanten. Maar sinds drie jaar gebruiken onze klanten de toepassingen die op onze website worden gehost en voeren zij hun gegevens in. We betreden het tijdperk van SaaS (software as a service, nvdr). Die transformatie moet ons de mogelijkheid bieden ons meer te concentreren op de verkoop van licenties en het krijgen van een interessante waardering."

Maud Larochette is er ook trots op dat N-SIDE het eerste Waalse bedrijf is met het B Corp-label. Die certificering benadrukt het engagement van N-SIDE op het gebied van maatschappelijke en milieuvereisten, governance en transparantie. "De CFO moet vertrouwen wekken met een goed beheer. Financiën hebben impact", concludeert Maud Larochette. "Dat vergt een grote integriteit en transparantie. Een goed beheer garandeert de duurzaamheid van de onderneming."

