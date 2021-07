Marleen Vaesen, de CEO van het lingeriebedrijf Van de Velde, wordt in september onafhankelijk bestuurder bij MRBB, de financiële holding van de Boerenbond. 'Sonja De Becker, de voorzitster van de Boerenbond, heeft het me gevraagd', zegt Marleen Vaesen.

De benoeming werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van MRBB op maandag 28 juni. Marleen Vaesen (61) wordt onafhankelijk bestuurder in opvolging van Luc Cardinaels (71). De Limburger uit het netwerk van de werkgeversvereniging VKW had vorig jaar al de leeftijdsgrens bereikt, maar bleef een jaar langer vanwege de pandemie.

'Er is geen twijfel dat haar zeer uitgebreide industriële en bestuurlijke ervaring een zeer waardevolle aanvulling voor de raad van bestuur vormt', zegt Marc Wittemans, gedelegeerd bestuurder van MRBB, over Marleen Vaesen. Zij wordt de tweede vrouw in de raad van bestuur, naast voorzitster Sonja De Becker (54), tevens de voorzitster van de Boerenbond.

Marleen Vaesen werkte lang bij Procter & Gamble (1982-1999) en Sara Lee (1995-2011). Daar was ze onder meer wereldwijd verantwoordelijk voor het merkenbeleid van de koffie Douwe Egberts. Eind 2012 werd ze CEO bij Greenyard. Sinds eind 2018 is ze de CEO van de beursgenoteerde lingeriemaker Van de Velde.

Banden met de Boerenbond

'Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten als bestuurder', motiveert Marleen Vaesen de benoeming. 'Sonja De Becker heeft het me gevraagd. We kenden elkaar al. Ook via mijn functie bij Greenyard had ik banden met de Boerenbond.'

De raad van bestuur van MRBB bestaat uit tien mensen, van wie drie onafhankelijke bestuurders. Dat zijn, naast Marleen Vaesen vanaf september, de KBC-man Guido Poffé en Kurt Deketelaere. Hij was kabinetschef van Hilde Crevits (CD&V) van 2007 tot 2009.

Marleen Vaesen wordt bovendien meteen bestuurder bij Arvesta, de marktleider in toelevering aan land- en tuinbouw, en onder meer actief met de winkelketen Aveve. De volle dochter van MRBB wordt geleid door Eric Lauwers, voormalig algemeen directeur van AB InBev België. Marleen Vaesen wordt bij Arvesta bestuurder namens MRBB.

Marleen Vaesen is ook nog bestuurder bij Kinepolis en De Eik, de holding van de Vlaams-Brabantse familie Van Waeyenberge.

De belangen van MRBB

De coöperatieve vennootschap MRBB is de financieel-economische spilholding van de Boerenbond. Het is één van de meest solide ondernemingen van het land, met in 2019 (de balans van 2020 werd nog niet neergelegd) een balanstotaal van 4,6 miljard euro en een eigen vermogen van 4,2 miljard euro. MRBB heeft een grote cashreserve: eind 2019 bijna 1,6 miljard euro.

Wat zijn de belangrijkste belangen? MRBB bezit 11,5 procent van de aandelen van KBC Groep. Dan is er de volle dochter Arvesta. SBB geeft boekhoudkundig, fiscaal en ander advies. Acerta is een netwerk van hr-diensten. Agri Investment Fund is een investeringsfonds van de Boerenbond, dat participeert in innovatieve bedrijven in land- en tuinbouw. Via MRBB stromen jaarlijks miljoenen euro's dividenden naar de 'Beweging', voor het lobbywerk van de Boerenbond.

De benoeming werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van MRBB op maandag 28 juni. Marleen Vaesen (61) wordt onafhankelijk bestuurder in opvolging van Luc Cardinaels (71). De Limburger uit het netwerk van de werkgeversvereniging VKW had vorig jaar al de leeftijdsgrens bereikt, maar bleef een jaar langer vanwege de pandemie.'Er is geen twijfel dat haar zeer uitgebreide industriële en bestuurlijke ervaring een zeer waardevolle aanvulling voor de raad van bestuur vormt', zegt Marc Wittemans, gedelegeerd bestuurder van MRBB, over Marleen Vaesen. Zij wordt de tweede vrouw in de raad van bestuur, naast voorzitster Sonja De Becker (54), tevens de voorzitster van de Boerenbond.Marleen Vaesen werkte lang bij Procter & Gamble (1982-1999) en Sara Lee (1995-2011). Daar was ze onder meer wereldwijd verantwoordelijk voor het merkenbeleid van de koffie Douwe Egberts. Eind 2012 werd ze CEO bij Greenyard. Sinds eind 2018 is ze de CEO van de beursgenoteerde lingeriemaker Van de Velde.'Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten als bestuurder', motiveert Marleen Vaesen de benoeming. 'Sonja De Becker heeft het me gevraagd. We kenden elkaar al. Ook via mijn functie bij Greenyard had ik banden met de Boerenbond.'De raad van bestuur van MRBB bestaat uit tien mensen, van wie drie onafhankelijke bestuurders. Dat zijn, naast Marleen Vaesen vanaf september, de KBC-man Guido Poffé en Kurt Deketelaere. Hij was kabinetschef van Hilde Crevits (CD&V) van 2007 tot 2009.Marleen Vaesen wordt bovendien meteen bestuurder bij Arvesta, de marktleider in toelevering aan land- en tuinbouw, en onder meer actief met de winkelketen Aveve. De volle dochter van MRBB wordt geleid door Eric Lauwers, voormalig algemeen directeur van AB InBev België. Marleen Vaesen wordt bij Arvesta bestuurder namens MRBB.Marleen Vaesen is ook nog bestuurder bij Kinepolis en De Eik, de holding van de Vlaams-Brabantse familie Van Waeyenberge.De coöperatieve vennootschap MRBB is de financieel-economische spilholding van de Boerenbond. Het is één van de meest solide ondernemingen van het land, met in 2019 (de balans van 2020 werd nog niet neergelegd) een balanstotaal van 4,6 miljard euro en een eigen vermogen van 4,2 miljard euro. MRBB heeft een grote cashreserve: eind 2019 bijna 1,6 miljard euro.Wat zijn de belangrijkste belangen? MRBB bezit 11,5 procent van de aandelen van KBC Groep. Dan is er de volle dochter Arvesta. SBB geeft boekhoudkundig, fiscaal en ander advies. Acerta is een netwerk van hr-diensten. Agri Investment Fund is een investeringsfonds van de Boerenbond, dat participeert in innovatieve bedrijven in land- en tuinbouw. Via MRBB stromen jaarlijks miljoenen euro's dividenden naar de 'Beweging', voor het lobbywerk van de Boerenbond.