Het Braziliaanse petrochemische bedrijf Braskem verplaatst zijn opslagplaats voor bioplastics van de haven van Antwerpen naar Rotterdam. De keuze voor de Nederlandse stad is volgens 's werelds grootste producent van biopolymeren ingegeven door de goede weginfrastructuur van de Rotterdamse haven in combinatie met de moderne opslagfaciliteit.

In 2018 werd in de Rotterdamse haven de zogeheten Polymer Hub geopend. Deze nieuwe opslagfaciliteit voor plastics en polymeren is volgens het havenbedrijf van groot strategisch belang voor alle biopolymeren voor de Europese en Aziatische markt.

Nu ook Braskem voor Rotterdam heeft gekozen wordt volgens het havenbedrijf de positie van de haven als het logistieke knooppunt voor opslag- en doorvoer van bioplastics in Europa versterkt.

Polymeren worden gebruikt in bijvoorbeeld de auto-industrie, elektronica en verpakkingen. Biopolymeren, ook wel herbruikbaar polyethyleen genoemd, worden op hun beurt gemaakt van bio-ethanol. Ethanol kan worden gemaakt uit diverse natuurlijke grondstoffen zoals suikerbieten of tarwe.

