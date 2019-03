Mario Debel in de schaduw van Marc Coucke: 'Saai maar gelukkig, zeg ik altijd'

Terwijl Marc Coucke al decennia prominent de krantentitels en de audiovisuele media inpalmt, is voormalig Omega Pharma-topmanager Mario Debel buiten de farmasector een nobele onbekende. Dat leven in de schaduw van Coucke bevalt de West-Vlaming evenwel, ook toen het duo anderhalf jaar geleden de handen in elkaar sloeg om Ceres Pharma op te richten. Dat deden ze door hun activiteiten in voorschriftvrije geneesmiddelen, de OTC-producten, samen te voegen. Debel werd de CEO, maar opteerde voor een belang van 20 procent in het nieuwe bedrijf. Coucke heeft 80 procent. Sindsdien heeft Ceres Pharma drie overnames gedaan. Nadat het eerst een portefeuille met vrouwengeneesmiddelen had gekocht van het beursgenoteerde Mithra, nam het de Hongaarse sectorgenoot Ceumed over. En vorige maand verwierf Ceres 2Pharma, dat het fopspeenmerk Difrax en het medische materiaal van het Japanse Omron verdeelt. Door die cocktail van Coucke, OTC en overnames wordt Ceres Pharma al snel beschouwd als een nieuw Omega Pharma. In ambitie moet Ceres Pharma niet onderdoen, stelt de 48-jarige Debel in een eerste uitgebreid interview.

...