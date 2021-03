Mirion Technologies staat wereldwijd bekend om zijn stralingsdetectoren. Het bedrijf heeft groeiambitie en bekijkt of een beursgang mogelijk is. "Er zijn wereldwijd weinig bedrijven die zulke accurate toestellen ontwikkelen zoals wij", zegt CEO Marijke Keters.

Trends zet een jaar lang elke week een vrouwelijke topmanager, wetenschapper, techondernemer of influencer in de schijnwerpers. De vijftig vrouwen staan in de eerste lijst van Inspiring Fifty Belgium.

Tien jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door de nucleaire ramp in Fukushima. In de weken daarna verdrievoudigde de vraag naar de detectoren van Mirion Technologies. Het bedrijf is een wereldleider in de productie van toestellen op basis van silicium en germanium die ioniserende straling meten. Deels dankzij Marijke Keters (52) kon Mirion aan die grote vraag voldoen. De ingenieur had er net een periode in de Verenigde Staten op zitten, op verzoek van de toenmalige CEO. "In een van de fabrieken raakte een productieprobleem maar niet opgelost", zegt ze. "De leidinggevende wilde gewoon meer mensen inschakelen, terwijl ik wilde stilstaan bij de situatie op de werkvloer en van de werknemers wilde horen wat het probleem was. Dat duurt uiteraard langer. Na negen maanden begon de logge tanker te keren. Na vijftien maanden was het probleem opgelost en liep de productie weer vlot." Dat drijft Keters als CEO van Mirion: "Luister altijd naar de werkvloer. Ik bevraag regelmatig alle teams. Hoe zouden zij het anders aanpakken? Ik ben geen manager die controleert. Ik ben een herdershond die de kudde in de goede richting leidt. Iedereen in ons bedrijf is een onderdeel van een tandwiel dat we samen in de goede richting sturen." In 2013 werd Marijke Keters algemeen manager van de productie in Olen en in 2019 ook van de verkoop- en dienstenafdeling in Zellik. De apparatuur van Mirion wordt gebruikt in de tachtig meetstations van het internationale Non-proliferatieverdrag, dat het bezit van kernwapens beperkt en controleert of er geen ongeoorloofde nucleaire testen worden uitgevoerd. NASA en ESA gebruiken de detectoren om zeven van de acht planeten in ons zonnestelsel te monitoren. Het Internationaal Atoomagentschap zet de meetinstrumenten in de strijd tegen bodemerosie in, zodat efficiënter kan worden gezocht naar vruchtbare landbouwgrond in arme gebieden. "We beseffen niet altijd dat het bedrijf zo'n grote rol speelt in de wereld", zegt CEO Marijke Keters. Wereldwijd heeft het bedrijf zo'n 2300 werknemers. "In België is dat aantal beperkt, maar we halen wel een jaaromzet van 17 miljoen euro in Olen en nog eens 8 tot 9 miljoen in Zellik."Het bedrijf wil snel groeien, niet alleen in de huidige marktsegmenten. "Het management bekijkt of een beursgang mogelijk is", zegt Keters. "Wat wij maken, is redelijk uniek. Er zijn wereldwijd weinig bedrijven die zulke accurate toestellen ontwikkelen en leveren zoals wij." Keters was altijd geïnteresseerd in wetenschappen. Het gezin bestond uit vier dochters die werden aangemoedigd om zelf hun fiets te repareren of te helpen bij verbouwingen. "Voor mijn zussen stopte het daar. Ik was nieuwsgierig en vroeg altijd: waarom?" In 1991 trok Keters naar de universiteit om voor ingenieur te studeren, met als specialisatie nucleaire elektronica. Al was het bijna niet zover gekomen. Vader Keters voelde meer voor een verpleegsteropleiding. Een universitaire opleiding was weggegooid geld, aangezien dochterlief toch thuis zou blijven om voor de kinderen te zorgen. "Ik ben boos geweest om die mentaliteit, maar het heeft me geholpen om te raken waar ik nu sta." Keters kreeg al een contract bij Mirion, dat toen nog Canberra heette, voor ze was afgestudeerd. "Enerzijds dankzij mijn stagebegeleider die een goed woordje voor me deed, anderzijds had ik het geluk een meisje te zijn. De jongens moesten eerst nog hun dienstplicht vervullen." Vanuit de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling groeide ze door naar technische ondersteuning en productmanagement. "Ik heb een tijdje alles gegeven voor mijn werk", zegt Keters. "Tot een van mijn zussen overleed aan longkanker. Ik zag hoe zij vocht om te blijven leven voor haar kinderen. Dan besef je dat er meer is dan een carrière. Niet veel later ben ik mijn partner tegengekomen. Er volgden drie kinderen tussen 2000 en 2002. Dat productieproces had ik even niet onder controle", lacht Keters.Het koppel ging voor een tweeverdienersgezin. Volgens de CEO zijn er veel mannen die zeggen dat ze vrouwen een kans willen geven om carrière te maken, maar weinigen die het doen. "Mijn partner heeft dat wel gedaan. Daar ben ik erg blij om. Die les probeer ik aan mannen mee te geven: geef jonge vrouwen een kans, ook als ze niet assertief overkomen tijdens sollicitaties. Ik pleit niet voor positieve discriminatie, maar probeer collega's er bewust van te maken dat mannen doorgaans zelfverzekerder overkomen. Ik sta nu aan de top van een bedrijf, omdat ik altijd een duw heb gekregen van mannen. Werf die meisjes dus aan." Keters heeft wel geworsteld met de combinatie van werk en gezin. Als veeleisende vrouw wilde ze een perfecte mama, partner en werknemer zijn. "Ondertussen heb ik geleerd dat niet alles perfect hoeft te zijn", zegt ze. "Dat geeft gemoedsrust. Het maakt me zachter." In 2019 werd Mirion Technologies door de technologiefederatie Agoria verkozen tot Factory of the Future, mede voor zijn innovatieve arbeidsorganisatie. Op dat systeem is Keters het meest trots. "Bij Mirion ligt de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij wie de taak uitvoert. De teams zoeken zelf naar oplossingen die ze bij onze klanten aanbrengen. Alle medewerkers hebben een zogenoemde 'sterrenrol' gekregen, een domein waarin ze uitblinken. Iedereen kent zijn of haar sterkte. Op basis daarvan staat iedereen ook zelf in voor de verdeling van de vakantieperiodes. Er moet gewoon altijd iemand met elke vaardigheid aanwezig zijn."Is het personeel daar blij mee? "Ik denk het wel. Er heerst een erg volwassen sfeer in het bedrijf. Iedereen is bereid zijn rol op te nemen."