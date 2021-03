Het Leuvense CodaBox digitaliseert de papierwinkel van boekhouders. De nieuwe missie is bedrijven digitaal te leren factureren. Ondernemingen beseffen nog niet genoeg dat ze op die manier heel wat kunnen besparen, zegt managing director Marie Costers.

Trends zet een jaar lang elke week een vrouwelijke topmanager, wetenschapper, techondernemer of influencer in de schijnwerpers. De vijftig vrouwen staan in de eerste lijst van Inspiring Fifty Belgium.

" Elk jaar worden in België ongeveer 1 miljard facturen gemaakt. Als je de helft digitaal kunt verwerken, in plaats van via de post of een scan, dan kun je per factuur gemakkelijk 3 euro besparen in de verwerkingskosten. Er is dus op jaarbasis een potentiële besparing van 3 miljard euro. Bedrijven zijn zich daar niet van bewust", zegt Marie Costers, de managing director van CodaBox. De Leuvense fintech werd tien jaar geleden boven de doopvont gehouden met als missie op de Belgische markt zo veel mogelijk documenten digitaal tot bij de boekhouder te brengen. In 2016 werd de start-up overgenomen door Isabel Group, het betaalplatform van de banken. In 2018 kwam Marie Costers aan boord. "Er was nood aan schaalbaarheid en stroomlijning van de organisatie", zegt Marie Costers. "In het verleden heb ik zelf overnames gedaan en meegemaakt als ondernemer. Ik heb langs beide kanten van de tafel gezeten. Ik ken de ins en outs van een overname. Heel belangrijk is dat de authenticiteit van het team intact blijft en dat het gemotiveerd blijft." MARIE COSTERS. "Ja. De digitale factuur vergt veel investeringen. Dankzij de financiële buffer van het moederbedrijf kan CodaBox het risico nemen om te investeren zonder dat de omzet meteen volgt. Let op: de omzetontwikkeling is goed. We zijn in het coronajaar 2020 opnieuw met 15 procent gegroeid. Als we straks wat schaalvoordelen boeken, kunnen we mooie marges halen. We zijn ook net begonnen met een dienst om kredietkaartafschriften te digitaliseren. De omzet kan de volgende drie jaar met minstens 15 procent per jaar stijgen, met een betere marge op het niveau van de bedrijfscashflow tegen 2023. Daar zijn we trots op. Met dank ook aan de stichter, Martin Servais, die de firma verkocht aan Isabel. Hij had het inzicht dat hij de fakkel moest doorgeven om het bedrijf alle groeikansen te geven." COSTERS. "We werken nu op afstand. Van de zestig werknemers moeten er slechts drie permanent op kantoor zijn om de resterende papieren flows te verwerken." COSTERS. "Je moet de passie en de inspiratie via het scherm kunnen overdragen. Dat vraagt veel onlinemeetings. Bij de kick-offmeeting van het jongste kwartaal hebben we bijvoorbeeld Pictionary gespeeld. Toen we dat vroeger fysiek deden, bleven er altijd mensen aan hun bureau zitten. Nu moet iedereen meedoen. Full house, dat is leuk." COSTERS. "Ja. We maken in het kantoor plaats voor brainstormsessies. En als je naar kantoor komt, moet dat met een doel zijn, bijvoorbeeld om te vergaderen. Zo kunnen we onze kantoren beter inrichten. Dat laat ook ruimte voor groei. Mensen worden minimaal twee dagen per week op kantoor verwacht." COSTERS. "In de eerste plaats eerlijk zijn. Als het niet goed gaat, zal ik dat als eerste zeggen, maar ik probeer tegelijk ook de mogelijke oplossingen aan te reiken. Warm ook. Ik denk dat mijn mensen beseffen dat ik meeleef met hen. En met focus. Ik wil richting geven aan het team." COSTERS. "Ik wil dat voor iedereen een beetje zijn. Als ik onderneem, ben ik er niet mee bezig vrouwen te inspireren. Ik spreek liever in het algemeen over leiderschap. Leiderschap is voor mij passie uitstralen. Ik krijg daarbij vooral positieve reacties van mannelijke collega's. Dat geeft mij motivatie." COSTERS. "De kmo's nog niet. Het verbaast ons ook hoe weinig accountants al volledig digitaal werken. We kunnen nog heel wat marktaandeel veroveren op de Belgische markt. De helft van de accountants is nu klant van CodaBox. We noemen ons soms de evangelisten van de digitale factuur. We moeten de accountants warm maken voor digitale oplossingen. Mijn leuze is: de goesting waarmee je iets start, bepaalt de snelheid waarmee je iets afwerkt." COSTERS. "'Kan de digitale factuur niet helpen bij fraudedetectie?' vroeg ik toenmalig minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) begin 2020. Maar hij antwoordde dat België vrij goed scoort in Europa. De overheid verwacht niet veel meer btw op te halen dankzij de introductie van de digitale factuur. Dat verbaasde mij." COSTERS. "Ik ben niet zo voor vrouwenclubjes. Maar omdat ik op die manier CodaBox in de kijker kan zetten, heb ik meegedaan. En ik moet mijn mening herzien, dankzij de kwaliteit van de vrouwen die deel uitmaken van de Inspiring Fifty. Ik heb altijd liever in een omgeving gewerkt met een meerderheid aan mannen. Ik kom uit de financiële wereld, wat een mannenwereld is." COSTERS. "Nee. Vind je weg. Doe het gewoon. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik moest vechten voor mijn plaats. Het enige moment waarop ik dacht 'verdorie, ik word hier anders behandeld', was toen ik als verantwoordelijke van een business de lonen onder ogen kreeg. Er was een niet te verklaren verschil in de verloning tussen mannen en vrouwen. In overleg met de CEO hebben we een driejarenplan opgezet om die verschillen weg te werken." COSTERS. "CodeBox is toch een mannenwereld. Het managementteam bestaat uit vier mannen en twee vrouwen, mezelf inbegrepen. We tellen veertien vrouwen in ons team van zestig mensen. Dat is niet zo evenwichtig. Maar ik wil daar heel objectief in blijven en doe geen extra inspanningen om de genderbalans te verbeteren. Ik lig er ook niet van wakker. Bij Isabel Group wordt de diversiteit wel gemonitord. Maar ik ga niet plots vrouwen aanwerven in plaats van mannen." COSTERS. "Nu veel vlotter dan vroeger. Vóór CodaBox werkte ik voor het internationale betaalbedrijf Clear2Pay, dat werd overgenomen door het Amerikaanse FIS. Toen heb ik vele uren in vliegtuigen en op luchthavens gesleten. Twee weken voor de bevalling van mijn jongste kind stond ik nog op een vakbeurs in Parijs. Ik kon dat doen dankzij een sterke man achter mij. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mijn kinderen verwaarloosde. Maar nu, wat een rust. Nu merk ik pas wat ik heb gemist." COSTERS. "Elke week probeer ik twee tot drie keer te lopen, 7 à 8 kilometer. Ik moet wel opletten dat ik mijn knieën niet overbelast. In de zomer durf ik om halfzeven te starten, voordat de kinderen wakker worden. Dat geeft mij veel energie. De beste ideeën krijg ik tijdens het lopen. Ik ben ook gestart met een wijncursus. Ik wil ooit gecertificeerd wijnkenner worden. En snowboarden, maar dat staat nu op een laag pitje."