Marghem annuleert bezoek aan Egypte vanwege onbeschikbare kerncentrales

Marie Christine Marghem werd normaal gezien verwacht in Egypte om er deel te nemen aan de Conferentie der Partijen van het Biodiversiteitsverdrag, maar heeft haar bezoek geannuleerd.

In een mededeling laat de minister weten 'akte te nemen van de verlenging van de werkzaamheden aan Doel 1'. De veiligheid van de nucleaire installaties is voor de regering van prioritair belang, zegt Marghem, maar ze betreurt 'dat de uitbater opnieuw in gebreke blijft'.De minister benadrukt tot slot dat de aankondiging van dinsdagavond niets verandert aan de bevoorradingszekerheid van België.

De taskforce die woensdagochtend bijeenkomt, bestaat onder andere uit het directoraat-generaal Energie, Elia, Engie Electrabel en energieregulator CREG.

Werkzaamheden Doel 1 duren langer

Engie Electrabel meldde dinsdagavond dat de werkzaamheden aan Doel 1 langer duren dan voorzien. Er zijn bijkomende werken nodig die zeer complex zijn, waardoor de onbeschikbaarheid van Doel 1 wordt verlengd tot 31 januari.

De heropstart van Tihange 3 zou daarentegen mogelijk worden vervroegd. Mits goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) kan de centrale in januari al aan het net worden gekoppeld, in plaats van op 2 maart 2019 zoals momenteel voorzien.

De huidige werken op Doel 1 hebben volgens de uitbater aangetoond dat het noodzakelijk is om een groter gedeelte van de leidingen te herstellen dan gedacht. Wat Tihange 3 betreft, heeft Electrabel bij het FANC een aangepast actieplan ingediend. Dat zou een terugkeer van de kerncentrale op het net mogelijk maken in januari. Hierbij worden alle betonwerkzaamheden gerealiseerd die nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsvereisten. De niet-kritische betonwerkzaamheden zouden vervolgens in fases worden uitgevoerd.

In de nacht van zondag op maandag werd kernreactor Tihange 1 nog heropgestart. Tot dan leverde slechts één kerncentrale stroom, namelijk Doel 3. Doel 4 volgt volgens de huidige planning op 15 december.

Op basis van de resultaten van Doel 1 worden er de komende weken nog aanvullende controles uitgevoerd op Doel 2. Op dit moment blijft de heropstartdatum voor Doel 2 echter gepland op 31 december 2018.